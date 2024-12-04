Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Києві відбулася акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової, затриманої в аеропорту Боснії та Герцоговини за запитом РФ
Ексклюзив

У Києві відбулася акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової, затриманої в аеропорту Боснії та Герцоговини за запитом РФ

Світлана Кравченко
4 грудня, 2024 середа
13:58
Суспільство акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової

У середу, 4 грудня, у столиці відбулася акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової, яку затримали у жовтні в аеропорту Боснії та Герцоговини за запитом Росії. Її звинувачують у допомозі бійцям національно-визвольного руху Ічкерії

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

Небайдужі кияни вийшли до консульства Боснії та Герцоговини та написали звернення, аби привернути увагу до цієї ситуації. 

акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової

акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової, Фото: Юлія Зубченко

Як зазначив президент Антиімперського Блоку Народів Олег Медуниця, насправді Селіма Хадісова не є терористкою, як її звинувачують у РФ. Вона  пов'язана з рухом спротиву російській окупації Чечні й через свої політичні переконання зараз перебуває в тюрмі Сараєва. 

"Ми хочемо, щоб влада Боснії уважно розглянула цей випадок і це політично мотивоване затримання було скасовано, а Саліма Хадісова вийшла на свободу і з'єдналася зі своїми дітьми, які перебувають в Боснії", - наголосив Медуниця.

акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової

акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової, Фото: Юлія Зубченко

Він зазначив, що Антиімперський Блок Народів підтримує політв'язнів, які перебувають в Російській Федерації, особливо їх багато з-поміж поневолених Росією народів.

"Ми розуміємо, що якщо поневолені з Росії народи повстануть і не будуть підтримувати агресивні дії кремлівського режиму, то це наблизить нашу перемогу", - підкреслив президент Блоку.

акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової

акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової, Фото: Юлія Зубченко

Теги:
Новини
Росія
Чечня
Боснія і Герцеговина
новини Києва
акції протестів
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Марина Клюєва
2 грудня, 2024 понедiлок
Європа хоче показати Трампу, що не прийме мир за рахунок лише України і компроміс має бути реальним, - політичний аналітик Волох
Карта бойових дій за 20-27 литопада
Автор Оксана Ліховід
3 грудня, 2024 вiвторок
Передмістя Великої Новосілки не було заміновано та залишилося без фортифікацій, - полковник ЗСУ Селезньов
НАТО, Єнс Столтенберг
Автор Катерина Єсікова
2 грудня, 2024 понедiлок
"Тимчасова поступка" ТОТ України може стати варіантом швидкого закінчення війни, - Столтенберг
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.62
    Продаж 44.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
4 грудня
14:34
російські військові окупанти
Росіяни намагаються закріпитися на острівній зоні біля Херсона: зібрали 300 катерів на лівобережжі, - ЗСУ
14:21
Ольга Василевська-Смаглюк
З січня пачка цигарок подорожчає приблизно на 40 грн, ставки на акцизи залежатимуть від курсу євро, - нардепка Василевська-Смаглюк
14:17
PR
Смартфон iPhone 16 – бездоганний стиль із інтелектуальними можливостями
14:02
Верховна Рада
Рада провалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за публікацію даних із реєстрів
14:00
OPINION
"Доктрина Трампа": Америка мусить перевірити Путіна на міцність
13:50
Андрій Сибіга
Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни, - Сибіга
13:35
МАГАТЕ
Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ
13:29
Дональд Трамп
Без НАТО й окупованих територій: Reuters проаналізувало пропозиції радників Трампа щодо "мирного плану" для України
13:25
На Миколаївщині затримали чотирьох підлітків, які підпалили електропідстанцію на замовлення РФ
13:07
фотостудія
За порно не садитимуть, але стосується не всіх: що відомо про новий законопроєкт щодо контенту для дорослих
13:07
Ексклюзив
снаряди
"Це не крадіжка, це диверсія": майор запасу НГУ Гетьман про неякісні міни для ЗСУ
12:50
пожежа від цигарки
Верховна Рада схвалила закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби
12:43
Гра у кальмара
Перегляди "Гри в кальмара" збільшились на 60% після виходу тизера другого сезону
12:38
на фото Верховна Рада України
Рада ухвалила низку законів, чим виконала зобовʼязання перед Організацією економічного співробітництва
12:34
Український фільм "Назавжди-Назавжди" за два вікенди прокату зібрав 1,1 млн грн
12:31
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні побільшає опадів
12:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як Україна пережила найгірший місяць на полі бою і як Путін напряму фінансує викрадення українських дітей. Акценти світових ЗМІ 4 грудня
12:22
податки
Рада підтримала законопроєкт, що передбачає підвищення податків для ФОПів з 1 січня
12:16
електроенергія
Графіки погодинних вимкнень світла діють у всіх регіонах: ситуація в енергосистемі 4 грудня
12:10
міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен
Міністр оборони Південної Кореї взяв відповідальність за оголошення воєнного стану і заявив про готовність піти у відставку
12:01
У Помпеях і музеї церковної спадщини у Вільнюсі зʼявилися аудіогіди українською
12:00
OPINION
Може, припинімо експерименти над собою?
11:57
Ексклюзив
Ярослав Юрчишин
Суперечить європейським стандартам: Юрчишин про законопроєкт щодо відповідальності за публікування даних із реєстрів
11:56
Партнерський матеріал
П'ять різдвяних дитячих книг, що зігріють у зимовий вечір
11:53
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
РФ може бути причетна до сотні "підозрілих інцидентів" у Європі, - очільник МЗС Чехії
11:42
Огляд
росія, санкції
Як російська пропаганда розпалює в ЄС внутрішні конфлікти: ключові наративи за місяць
11:38
На фото: Бейонсе побила рекорд "Греммі"
Бейонсе стала найвеличнішою попзіркою XXI століття за версією Billboard
11:33
Верховна Рада
Рада схвалила законопроєкт про компенсацію для ВПО за знищене нерухоме майно
11:14
Данія
Данія виділяє €6 млн на відновлення енергоінфраструктури України
11:11
ціни на продукти
За час повномасштабного вторгнення РФ ціни в Україні зросли в середньому на 44%
11:08
ракето-дрон "Паляниця"
Умєров: ракета-дрон "Паляниця" вже вийшла в серійне виробництво
11:02
Катерина Садурська
На одному вдиху занурилася на чверть висоти Ейфелевої вежі: українська фрідайверка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд
10:48
президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
У Південній Кореї опозиція закликала президента піти з посади та пригрозила імпічментом
10:48
Поліція США - ілюстрація
У США затримали китайця, підозрюваного в нелегальному експорті американської зброї до Північної Кореї
10:33
Зеленський провів нараду з Умєровим, Сирським і Баргилевичем
"Невдовзі винесемо на розгляд ВР": Умєров презентував Зеленському концепцію запровадження інституції військового омбудсмена
10:28
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ДПСУ закуповує боєприпаси на 23 млрд грн із передоплатою 100% через польську фірму, яка є лише посередником, - Згурець
10:23
Оновлено
Ілюстративне фото
У Росії заявили про збиття 24 БПЛА: росЗМІ пишуть про вибухи в районі авіабази в Рязані
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 грудня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:18
Об'їжджала Чернігів на таксі і шпигувала за об'єктами ЗСУ для майбутніх ударів РФ: 16-річну дівчину підозрюють у держзраді
10:13
Оновлено
РФ вночі 4 грудня атакувала Україну ударними БПЛА: через падіння уламків на Вінниччині загорівся будинок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV