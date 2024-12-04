У Києві відбулася акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової, затриманої в аеропорту Боснії та Герцоговини за запитом РФ

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

Небайдужі кияни вийшли до консульства Боснії та Герцоговини та написали звернення, аби привернути увагу до цієї ситуації.

акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової, Фото: Юлія Зубченко

Як зазначив президент Антиімперського Блоку Народів Олег Медуниця, насправді Селіма Хадісова не є терористкою, як її звинувачують у РФ. Вона пов'язана з рухом спротиву російській окупації Чечні й через свої політичні переконання зараз перебуває в тюрмі Сараєва.

"Ми хочемо, щоб влада Боснії уважно розглянула цей випадок і це політично мотивоване затримання було скасовано, а Саліма Хадісова вийшла на свободу і з'єдналася зі своїми дітьми, які перебувають в Боснії", - наголосив Медуниця.

акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової, Фото: Юлія Зубченко

Він зазначив, що Антиімперський Блок Народів підтримує політв'язнів, які перебувають в Російській Федерації, особливо їх багато з-поміж поневолених Росією народів.

"Ми розуміємо, що якщо поневолені з Росії народи повстануть і не будуть підтримувати агресивні дії кремлівського режиму, то це наблизить нашу перемогу", - підкреслив президент Блоку.

акція на підтримку чеченської біженки Селіми Хадісової, Фото: Юлія Зубченко