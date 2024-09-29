У Києві відбувся щорічний Марш пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Маршрут Маршу той самий, яким ішли кияни в 1941 році. Біля пам’ятника Менори рабин прочитав поминальну молитву.

Нагадаємо, що 29 й 30 вересня 1941 року в Бабиному Яру нацисти розстріляли понад 33 тисячі жителів Києва, більшість з яких були євреями.