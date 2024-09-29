У Києві відбувся щорічний Марш пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру
У Києві відбувся девʼятий щорічний Марш пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. Учасники колоною пройшли до пам’ятника Менори в Національному історико-меморіальному заповіднику Бабин Яр
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Маршрут Маршу той самий, яким ішли кияни в 1941 році. Біля пам’ятника Менори рабин прочитав поминальну молитву.
Нагадаємо, що 29 й 30 вересня 1941 року в Бабиному Яру нацисти розстріляли понад 33 тисячі жителів Києва, більшість з яких були євреями.
- Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру.
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