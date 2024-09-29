"Коли очі світу заплющені, людяність програє": Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру

Про це написав президент України Володимир Зеленський, вшановуючи пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру.

Сьогодні 29 вересня 2024 року – 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру.

За словами Зеленського, 29-30 вересня 1941 року, всього лише за два дні в Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч євреїв. "Дорогою смерті" вони гнали до яру мешканців міста цілими сім'ями – чоловіків, дітей, жінок, вагітних. Масштаби цього зла важко осягнути й досі, додав президент.

Читайте також: Бабин Яр. 10 фактів про трагедію

Він заявив, що загалом за час нацистської окупації близько 100 тис. людей були вбиті у Бабиному Яру, була знищена фактично вся єврейська спільнота Києва й навіть ті, хто намагався їх врятувати. Жертвами стали і представники інших національностей.

"Бабин Яр – страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч. Коли очі світу заплющені, людяність програє. Бабин Яр – наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві. У будь-які часи вони нічим не відрізняються. Але має відрізнятися реакція світу. Це те, чого світ повинен був навчитись. Треба стояти на сторожі людяності, життя і справедливості. Треба захищатись від зла. Вічна пам'ять усім жертвам нацистів! Вічний осуд кожному, хто винен у вбивствах у Бабиному Яру!" - наголосив Зеленський.