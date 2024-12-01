У Києві відкрили рух Подільським мостовим переходом

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Відсьогодні Подільським мостовим переходом поїхали легкові авто та міський пасажирський транспорт загального користування. Тепер на міст можна заїхати: з правого берега — з вулиці Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вулицю Петра Вершигори; з лівого берега заїзд — з вулиці Петра Вершигори, виїзд — на вулицю Набережно-Рибальську", - йдеться у повідомленні.

Кличко додав, що маршрут пролягає й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулиці Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Тож дістатися з Троєщини до центру міста тепер можна набагато швидше.

Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.

"Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території біля новозбудованого тунелю ще тривають. Їх завершать до кінця року", - зазначив мер Києва.