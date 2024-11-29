У Києво-Печерській лаврі 1 грудня запрацює резиденція Святого Миколая

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

"Усі охочі зможуть написати листа чудотворцю та навідати арку бажань, щоби загадати найзаповітніше, зустрітися зі Святим Миколаєм особисто та зробити фото на згадку. А ще, оглянути святкову виставку "Єдність Різдва поколінь"", – йдеться в повідомленні.

Резиденція Святого Миколая у Великій лаврській дзвіниці працюватиме з 1 по 25 грудня включно, щосуботи та щонеділі. Навідати простір також можна 5, 6, 19 грудня з 12:00 до 16:00.

Водночас різдвяна виставка продовжить свою роботу до 15 січня 2025 року.