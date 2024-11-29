Із 5 грудня у Києві запрацюють офіційні ялинкові ярмарки

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що кияни зможуть придбати новорічні дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств до 31 грудня.

"Купуючи ялинку на офіційному майданчику, ви не лише отримуєте якісне дерево, а й робите внесок у розвиток міста, адже сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці. Запрошуємо киян завітати на офіційні ярмарки та обрати святкове дерево, яке наповнить ваш дім радістю та теплом у новорічні дні", – наголосив директор Департаменту промисловості і розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков.

Він також додав, що купівля ялинок на офіційних майданчиках важлива не лише для прозорості процесу, а й для збереження природних ресурсів та боротьби з нелегальною вирубкою лісів.

Переглянути список локацій офіційних ялинкових майданчиків у районах Києва можна за посиланням.