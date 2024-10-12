У кількох селах Полтавської області впровадили карантин через африканську чуму свиней

Про це повідомляє ДСНС.

Згідно зі звітом про результати дослідження біологічного матеріалу, відібраному від трупу загиблої свиноматки виявлено ДНК вірусу "Африканська чума свиней".

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кременчуцькій РВА від 11 жовтня оголосила карантин терміном на 40 діб у селах Миловидівка, Гориславка, Коржівка, Олефірівка Піщанської громади, Кременчуцького району Полтавської області.

Також встановлено зону спостереження територію від зовнішніх меж зони захисту, до якої входять населені пункти: с. Мирне, с. Вільна Терешківка, с. Панівка, с. Рокито-Донівка, с. Майбородівка, с. Пащенівка, с. Ялинці Піщанської сільської ради та с. Погребівське Градизької селещної ради Кременчуцького району Полтавської області.