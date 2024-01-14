У Кременчуці хлопці знущалися з кажана та знімали це на відео: їх засудили до 5 років умовного покарання
11 січня Кременчуцький районний суд виніс вирок у вигляді 5 років умовного покарання двом 19-річним хлопцям, які знущалися з кажана, що призвело до смерті тварини, та знімали це на відео
Про це повідомляє "Полтавщина".
Суд призначив хлопцям по 5 років умовного покарання за жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 4 ст. 299 КК України).
У травні 2023-го двоє 19-річних кременчуківців зняли відео зі знущанням із кажана, яке було опубліковане в телеграм-каналі "Х Кременчук". Згодом цей же канал указав на сторінки в Instagram двох фігурантів.
Хлопці знайшли у покинутій будівлі кажана та почали над ним знущатися. Як установила експертиза, від отриманих травм кажан міг померти. Юнаки зняли катування на камеру та виклали в мережу.
Обидва хлопці визнали провину та уклали угоди з прокурором, підтвердивши обставини справи. Суд врахував усі обставини та призначив зловмисникам по 5 років ув’язнення, але від відбування покарання їх звільнили з іспитовим строком - 2 роки.
Також обидва обвинувачені мають відшкодувати судові та експертні витрати - по 14 338 грн кожен.
Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.
Довідково. Усі 28 видів кажанів, які живуть на території України, занесені до Червоної книги та потребують охорони.
- До рівненських правоохоронців від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надійшло 151 звернення щодо жорстокого поводження з тваринами.
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