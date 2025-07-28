У Кременчуці жінка розбила каменем авто ТЦК: її затримала поліція

Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.

Як зазначається, інцидент стався 27 липня. На місце події викликали поліцію, яка затримала порушницю. За інформацією ТЦК, до Служби безпеки України направили подання щодо можливого перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Там наголосили, що військовослужбовці виконують завдання в межах своєї компетенції в інтересах оборони держави, а будь-яке втручання в їхню діяльність негативно впливає на обороноздатність країни.

"Кожен подібний інцидент грає на руку ворогові та шкодить Україні", - заявили у ТЦК.

Там також додали, що згідно зі статтею 114-1 Кримінального кодексу України за перешкоджання законній діяльності ЗСУ передбачене покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.