У Кременчуці жінка розбила каменем авто ТЦК: її затримала поліція
У Кременчуці Полтавської області під час конфлікту між цивільними та представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки жінка кинула камінь у службовий автомобіль військових і розбила скло
Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.
Як зазначається, інцидент стався 27 липня. На місце події викликали поліцію, яка затримала порушницю. За інформацією ТЦК, до Служби безпеки України направили подання щодо можливого перешкоджання законній діяльності ЗСУ.
Там наголосили, що військовослужбовці виконують завдання в межах своєї компетенції в інтересах оборони держави, а будь-яке втручання в їхню діяльність негативно впливає на обороноздатність країни.
"Кожен подібний інцидент грає на руку ворогові та шкодить Україні", - заявили у ТЦК.
Там також додали, що згідно зі статтею 114-1 Кримінального кодексу України за перешкоджання законній діяльності ЗСУ передбачене покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.
- У Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження через побиття працівником ТЦК та СП цивільного чоловіка 25 липня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.68Продаж 49.37
- Актуальне
- Важливе