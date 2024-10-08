У Кривому Розі стався землетрус
Ввечері вівторка, 8 жовтня, на території України стався землетрус
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
За наявною інформацією, відомо про землетрус у Кривому Розі магнітудою 3,3. Поштовхи було відчутно близько 19:35.
Детальніших офіційних коментарів, станом на 22:15, немає.
Фото: Головний центр спеціального контролю
- У понеділок, 16 вересня, в Румунії стався землетрус магнітудою 5,5. Підземні поштовхи відчули в Болгарії, Молдові та Україні, зокрема, в Одесі.
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