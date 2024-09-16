В Румунії стався землетрус: його відчули жителі Одеси
У понеділок, 16 вересня, в Румунії стався землетрус магнітудою 5,5. Підземні поштовхи відчули в Болгарії, Молдові та Україні, зокрема, в Одесі
Про землетрус повідомляє Agerpres.
За даними Національного інституту дослідження і розробки фізики Землі, землетрус стався близько 17:40 на глибині 140 км у повіті Бузеу, сейсмічна зона Вранча.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов і начальник ОВА Олег Кіпер заявили, що підземні поштовхи відчували в Одесі та регіоні.
"На півдні Одеської області землетрус попередньо сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й в інших районах області. Інформацію уточнюють", - повідомив Кіпер.
За оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, усі обʼєкти критичної інфраструктури без ушкоджень, працюють у штатному режимі. Повідомлень про руйнування в області та необхідність допомоги не надходило.
Землетрус застав Санду у прямому ефірі
Землетрус стався, коли президентка Молдова Мая Санду знімалась у спецвипуску на телеканалі Moldova 1. Цей момент потрапив у прямий ефір громадського телеканалу.
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Унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
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