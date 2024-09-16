В Румунії стався землетрус: його відчули жителі Одеси

Про землетрус повідомляє Agerpres.

За даними Національного інституту дослідження і розробки фізики Землі, землетрус стався близько 17:40 на глибині 140 км у повіті Бузеу, сейсмічна зона Вранча.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов і начальник ОВА Олег Кіпер заявили, що підземні поштовхи відчували в Одесі та регіоні.

"На півдні Одеської області землетрус попередньо сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й в інших районах області. Інформацію уточнюють", - повідомив Кіпер.

За оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, усі обʼєкти критичної інфраструктури без ушкоджень, працюють у штатному режимі. Повідомлень про руйнування в області та необхідність допомоги не надходило.

Землетрус застав Санду у прямому ефірі

Землетрус стався, коли президентка Молдова Мая Санду знімалась у спецвипуску на телеканалі Moldova 1. Цей момент потрапив у прямий ефір громадського телеканалу.