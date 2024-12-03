У Купʼянську залишаються понад 1,6 тис. людей

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.

"Продовжуємо евакуацію. На лівому березі міста Куп’янська залишаються 136 людей. Нагадаю, що там немає ні опалення, ні електро- та водопостачання. Відновлення неможливе через постійні обстріли та руйнування критичної інфраструктури", - зазначив він.

Водночас на правому березі Купʼянська залишаються близько 1,5 тис. жителів.

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Очільник ОВА підкреслив, що ситуація на Купʼянському напрямку є найважчою на Харківщині. За його словами, окупанти протягом доби здійснили там 349 обстрілів позицій українських захисників, а боєзіткнення не припиняються.