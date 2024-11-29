РФ на сході кидає основні зусилля на Покровський, Курахівський та Времівський напрямки, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону.

Він зазначив, що в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" від початку доби відбулося 180 бойових зіткнень. Найбільше штурмів зафіксували на Куп'янському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

"У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ситуація залишається напруженою, втім контрольованої Силами оборони. Майже на всіх ділянках фронту тривають бойові дії, обстановка динамічно змінюється. Противник свої наступальні дії різної інтенсивності зосереджує фактично по всьому фронту. Основні зусилля кидає на Покровський, Курахівський та Времівський напрямки. Однак Сили оборони також зосереджуються на недопущенні просування противника вглиб території нашої країни", - розповів Волошин.

Він наголосив, що окупанти зосереджують резерви особового складу на чотирьох зазначених напрямках, оскільки "російське військове командування змушене застосувати значну частину своїх стратегічних резервів, яке воно накопичило протягом цього року, для захоплення територій".

За словами речника ОСУВ "Хортиця", ворог для підтягування резервів використовує темну пору доби та погодні умови.

"У нас є інформація, що російські військовослужбовці скаржаться на якість боєприпасів, які постачаються Північною Кореєю. Вони летять зовсім не туди, куди потрібно", - додав Волошин.