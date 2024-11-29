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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Генерал Бундесверу Фрейдінг вважає, що Силам оборони доведеться покинути Покровськ до кінця 2024 року або на початку наступного

Генерал Бундесверу Фрейдінг вважає, що Силам оборони доведеться покинути Покровськ до кінця 2024 року або на початку наступного

Дар'я Куркіна
29 листопада, 2024 п'ятниця
21:45
Війна з Росією Покровськ

Очільник спеціального штабу з питань України в Бундесвері генерал-майор Крістіан Фрейдінг висловив думку, що Сили оборони змушені будуть залишити Покровськ на Донеччині до кінця цього року або на початку 2025

Зміст

Про це він розповів Nachgefragt.

За словами Фрейдінга, наразі в районі Покровська ситуація є "особливо критичною".

"Покровськ має велике значення для української битви", - сказав він, додавши, що транспортний вузол для військ і постачання тепер може обстрілювати артилерія РФ.

На думку німецького генерал-майора, Сили оборони України змушені будуть покинути місто до кінця 2024 або ж на початку наступного року.

"Росія атакує із залученням людей і засобів, які нам майже неможливо уявити. Поки що російські збройні сили втрачають на Донбасі до тисяч тисяч осіб на добу, але ці втрати вона може компенсувати", - зазначив Фрейдінг.

Водночас він зауважив: на Курському напрямку ситуація напружена, а РФ зібрала до 60 тис. військових для повернення території. Генерал-майор підкреслив, що українська оборона "дуже стабільна", проте росіяни посилюватимуть тиск "найближчими тижнями й місяцями".

  • У прифронтовому Покровську Донецької області залишаються 32 дитини. Загалом у місті налічується близько 11,5 тис. людей.
  • 29 листопада бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади відбили атаку російських терористів на Лисівку Донецької області.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
Німеччина
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Покровськ
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