Генерал Бундесверу Фрейдінг вважає, що Силам оборони доведеться покинути Покровськ до кінця 2024 року або на початку наступного

Про це він розповів Nachgefragt.

За словами Фрейдінга, наразі в районі Покровська ситуація є "особливо критичною".

"Покровськ має велике значення для української битви", - сказав він, додавши, що транспортний вузол для військ і постачання тепер може обстрілювати артилерія РФ.

На думку німецького генерал-майора, Сили оборони України змушені будуть покинути місто до кінця 2024 або ж на початку наступного року.

"Росія атакує із залученням людей і засобів, які нам майже неможливо уявити. Поки що російські збройні сили втрачають на Донбасі до тисяч тисяч осіб на добу, але ці втрати вона може компенсувати", - зазначив Фрейдінг.

Водночас він зауважив: на Курському напрямку ситуація напружена, а РФ зібрала до 60 тис. військових для повернення території. Генерал-майор підкреслив, що українська оборона "дуже стабільна", проте росіяни посилюватимуть тиск "найближчими тижнями й місяцями".