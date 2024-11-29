Генерал Бундесверу Фрейдінг вважає, що Силам оборони доведеться покинути Покровськ до кінця 2024 року або на початку наступного
Очільник спеціального штабу з питань України в Бундесвері генерал-майор Крістіан Фрейдінг висловив думку, що Сили оборони змушені будуть залишити Покровськ на Донеччині до кінця цього року або на початку 2025
Про це він розповів Nachgefragt.
За словами Фрейдінга, наразі в районі Покровська ситуація є "особливо критичною".
"Покровськ має велике значення для української битви", - сказав він, додавши, що транспортний вузол для військ і постачання тепер може обстрілювати артилерія РФ.
На думку німецького генерал-майора, Сили оборони України змушені будуть покинути місто до кінця 2024 або ж на початку наступного року.
"Росія атакує із залученням людей і засобів, які нам майже неможливо уявити. Поки що російські збройні сили втрачають на Донбасі до тисяч тисяч осіб на добу, але ці втрати вона може компенсувати", - зазначив Фрейдінг.
Водночас він зауважив: на Курському напрямку ситуація напружена, а РФ зібрала до 60 тис. військових для повернення території. Генерал-майор підкреслив, що українська оборона "дуже стабільна", проте росіяни посилюватимуть тиск "найближчими тижнями й місяцями".
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