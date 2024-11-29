Покровський напрямок: ЗСУ відбили штурм росіян в районі Лисівки
У пʼятницю, 29 листопада, бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади відбили атаку російських терористів на Лисівку Донецької області
Про це DeepState пише в Telegram.
"Спроби ка***ів прорватися в районі Лисівки тривають ледь не щодня. В основному силами піхоти вони лізуть через посадки навколо, які просто кишать ними. І сьогодні відбулася чергова така спроба, але вона була, як і попередні, помножена на нуль", - пишуть OSINT-ери з посиланням на військових.
Росіяни мали завдання закріпитись на фермі, що розташована на півдні села Лисівка, аби продовжувати тиск населеного пункту.
Очікується, що терористи також здійснюватимуть механізований штурм з технікою.
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