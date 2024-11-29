Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Покровський напрямок: ЗСУ відбили штурм росіян в районі Лисівки

Покровський напрямок: ЗСУ відбили штурм росіян в районі Лисівки

Влад Дідусь
29 листопада, 2024 п'ятниця
01:26
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

У пʼятницю, 29 листопада, бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади відбили атаку російських терористів на Лисівку Донецької області

Зміст

Про це DeepState пише в Telegram.

"Спроби ка***ів прорватися в районі Лисівки тривають ледь не щодня. В основному силами піхоти вони лізуть через посадки навколо, які просто кишать ними. І сьогодні відбулася чергова така спроба, але вона була, як і попередні, помножена на нуль", - пишуть OSINT-ери з посиланням на військових.

Росіяни мали завдання закріпитись на фермі, що розташована на півдні села Лисівка, аби продовжувати тиск населеного пункту. 

Очікується, що терористи також здійснюватимуть механізований штурм з технікою. 

  • У прифронтовому Покровську Донецької області залишаються 32 дитини. Загалом у місті налічується близько 11,5 тис. людей.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Покровськ
Читайте також:
наслідки обстрілу
Автор Катерина Ганжа
28 листопада, 2024 четвер
РФ атакувала Україну зранку 28 листопада: є поранені
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
У Трампа вимагатимуть тимчасового припинення вогню під час можливих переговорів РФ і України, - CNN
Автор Зоя Казанжи
27 листопада, 2024 середа
Як стати щасливими без уроків щастя в розтерзаній країні?
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
29 листопада
00:54
Олександр Шовковський, Динамо
Шовковський назвав причину поразки "Динамо" у матчі проти "Вікторії Плзень"
00:44
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили дрони по Україні: у Києві через падіння уламків зайнялася поліклініка, є постраждалий
00:25
Рома, Артем Довбик, Ліга Європи
Довбик допоміг "Ромі" врятуватись від поразки проти "Тоттенгема" у Лізі Європи
2024, четвер
28 листопада
23:43
Київ Цифровий
Київ Цифровий запровадив можливість безкоштовного паркування для військових і ветеранів
23:14
Наровля
РФ у 2022 році створила в Білорусі на держпідприємстві табір, де тримали та катували українців, - Схеми
22:41
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 188 боєзіткнень: найактивніші росіяни на Покровському і Курахівському напрямках
22:38
Оновлено
Грузія ЄС
Відмова від переговорів щодо вступу в ЄС: у Грузії спалахнули протести
22:31
У Москві напали на посольство Швеції
Кидали пляшки і розпилювали фарбу: у Москві невідомі напали на посольство Швеції
21:49
Україна_Польща
Польща пообіцяла приділити похованням українців належну увагу на взаємній основі, - МЗС України
21:40
морський телекомунікаційний кабель
Литва відновила кабельне сполучення зі Швецією через Балтійське море
21:38
Володимир Бражко (ліворуч), Динамо - Вікторія
"Динамо" - "Вікторія Плзень" 1:2: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
21:14
Нотр-Дам де Парі, Собор Паризької Богоматері
У Франції відкриють Собор Паризької Богоматері, відреставрований після пожежі
21:14
Ексклюзив
росія ядерна зброя
"Ризик для Росії занадто великий”: авіаексперт Романенко пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю
20:55
єврейська громада україни
Ізраїль та "Хезболла" звинуватили одне одного у порушенні перемир'я
20:40
Норвегія
Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд
20:34
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чому Південна Корея відмовляється постачати зброю Україні та як проходить процес розмінування на деокупованих територіях. Колонка Сергія Згурця
20:17
В Іспанії затримали 10 осіб, які перевозили гашиш з Африки виготовленими в Україні дронами
20:09
Анонс
Дні есеєстики - афіша
У Києві відбудеться шостий фестиваль “Дні есеїстики”
20:03
путін
Путін пригрозив застосувати проти України "всі наявні засоби ураження" в разі отримання нею ядерної зброї
20:00
OPINION
Позбувшись "ядерки", ми викупили себе з російського рабства
19:55
Оновлено
Путін
Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для "Орешника". Зеленський вважає, що метою ескалації є тиск на Трампа
19:49
Окупанти розстріляли ще чотирьох українських військовополонених під Покровськом
19:31
Херсонська область
РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині: 4 поранених
19:03
Дмитро Медведєв
Медведєв купив у Великій Британії яхту за $4,3 млн, – розслідування
18:54
відключення електроенергії
Від однієї до трьох черг: як вимикатимуть світло 29 листопада
18:53
Віктор Медведчук
АРМА вторгувало понад 1 млн грн за 80 картин з колекції Медведчука
18:46
РФ протягом дня понад 20 разів атакувала Нікопольщину: поранено чоловіка
18:38
Роберт Фіцо
Речник МЗС про намір Фіцо поїхати на парад 9 травня до РФ: "Може, перед Москвою варто заїхати в Херсон?"
18:37
ООН
ООН виділяє додаткові $3,6 млн на підтримку прифронтових територій
18:31
Аналітика
Нафта
Коли у РФ закінчаться гроші на війну: що насправді відбувається з економікою Росії
18:26
Оновлено
мобілізація в Україні
У МЗС підтвердили, що США порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років
18:10
ЗСУ
Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ
18:08
Огляд
ймовірний ракетний комплекс РС-26 "Рубеж"
"Рубеж", "Орешнік", "Кедр" – що відомо про новітню російську ракету, якою обстріляли Дніпро
18:06
МЗС України
У МЗС позитивно оцінили рішення Трампа призначити Келлога спецпредставником США з питань України
18:02
Кіпр
Кіпр позбавив громадянства 77 осіб: у списку Коломойський і Дерипаска
18:00
OPINION
Війна нервів, ядерний удар і конвенційна війна
17:56
Wizz Air
В уряді пояснили, чому Україна не може відкрити небо, на відміну від Ізраїлю
17:54
Херсон
За найгіршим сценарієм у Херсоні через обстріли РФ світла може не бути кілька днів, - Мрочко
17:45
Харківський академічний драматичний театр
У Харкові колишній театр ім. Пушкіна матиме ім'я Квітки-Основ'яненка
17:39
Ексклюзив
Сибіга і Сікорський
Переговори Сибіги й Сікорського є шансом нормалізувати відносини між Україною й Польщею, - політолог Магда
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV