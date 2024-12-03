Сьогодні принципово змінилася ситуація на правому березі річки Оскіл. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на фронті – Куп'янський напрямок

Отже, є гарна новина. Бійці ЗСУ знищили плацдарм російських військ на західному березі річки Оскіл у Харківській області, про що повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаю, що 24 листопада російські війська змогли перетнути річку Оскіл і захопити позиції ЗСУ біля Новомлинська. На тій ділянці р.Оскіл не є широкою, близько 50 м в ширину. А ще ця річка робить вигін у бік окупованого росіянами берега та має там досить складний берег з високими крейдяними схилами. Але біля Новомлинська є ділянка, де можна було пройти, не стикаючись із цим крутим берегом, що ворог і зробив - захопив позиції в Новомлинську та здійснив розгортання опорних пунктів. Ця ділянка розташована за 20 км від Куп'янська. І це була перша ділянка, де ворог зміг перетнути річку Оскіл.

Сьогодні, 3 грудня, ситуація принципово змінилася. Є відео, на якому бійці 8-го Окремого штурмового батальйону 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" встановлюють український прапор у Новомлинську. І є деталі, що саме відбувалося на цій ділянці фронту.



Більш детально про це повідомили фахівці Deep State, які розповіли, що ж саме відбувалося. Спочатку група з БМП-1, БТР M113 за підтримки танку рухалася на позиції, які утримував противник. Ворог здійснював оборону. Потім була друга хвиля наших підрозділів, які наступали. Російських вояків було вибито з певної кількості опорних пунктів, після чого вони почали перекидати сили та резерви з інших опорників.

Наша друга група, скориставшись перегрупуванням противника, здійснила удар по ослаблених ворожих позиціях. Фактично з усіх опорників ворогів було вибито, відповідно, вони почали тікати через річку Оскіл, як на човнах, так і без човнів, переправляючись на лівий берег. Можна говорити про те, що плацдарм противника перестав існувати на цій ділянці.

Але ми знаємо, що окрім плацдарму поблизу Новомлинська був ще один плацдарм дещо північніше, поблизу населеного пункту Масютівка. Там ворог теж 1 грудня здійснив форсування р.Оскіл і намагався закріпитися. Наразі не зрозуміло з повідомлення Генштабу ЗСУ, чи вдалося вибити окупантів з цієї ділянки поблизу Масютівки. Але Генштаб у своєму зведенні зазначає, що правий берег перебуває під контролем Сил оборони. Тобто ймовірно, дії з витискання і знищення російських військ на правому березі р.Оскіл є ширшими, ніж лише на Новомлинську.

Що це дає? Ворог намагався забезпечити ситуацію, коли наші підрозділи вимушені були б перетягувати додаткові сили на цю ділянку та створити загрозу для Куп'янська, аби потім, в ідеальному варіанті для нього, наступати по правому берегу р.Оскіл у бік Куп'янська. Бачимо, що ці плани абсолютно нереалізовані. Ворог зазнав втрат.

Сподіваюся, що в окупантів відпаде охота атакувати на цій ділянці фронту, хоча атаки на Куп'янськ будуть продовжені. Зараз там сконцентровано близько 37 тис. особового складу противника. Але для такого міста, як Куп'янськ чи Куп'янськ - Вузловий, такої кількості недостатньо.

Згадаємо ситуацію в Авдіївці, де ворогу довелося концентрувати три армії. Загалом там було сконцентровано 100-120 тис. російських вояків для штурму і захоплення Авдіївки. Зараз сил противника набагато менше. Думаю, що не варто очікувати якихось змін у тому, що ворог зможе швидко просунутися до Куп'янська, тим більше здійснити його захоплення.

Курахівський напрямок

А тепер поговоримо про інші ділянки фронту, де ситуація залишається вкрай складною. На цих напрямках ворог використовує перевагу в живій силі та техніці. Йдеться насамперед про Покровський і Курахівський напрямки, а також про район Великої Новосілки. Уся ця дуга Велика Новосілка - Курахове - Покровськ має протяжність 140 км. Саме тут сконцентровані основні сили та активність противника.







Ворог намагається сформувати так званий південний фланг для наступу на Покровськ. Йому вдалося захопити населений пункт Жовте, що є спробою створення південного флангу наступу на Покровськ. Водночас у разі подальшого просування на південь, противник планує здійснити обхід Курахівського напрямку шляхом перетинання логістичних сполучень.

Штурми Курахового відбуваються з декількох напрямків. У самому місті тривають бойові дії в районі висотної забудови, де окремі будівлі переходять із рук у руки вже протягом тижня.





Найбільш небезпечною ділянкою, окрім фронтальних атак на Курахове, є спроби противника закріпитися та захопити Старі Терни. Там також тривають бої у самому місті. Цей населений пункт розташований дещо північніше від Курахового, за Курахівським водосховищем. Ворог, захопивши Старі Терни, планує створити загрозу охоплення Курахового з півночі, із заходу, а також перекрити ще одну логістичну трасу, яка веде на Курахове й далі в напрямку Запоріжжя.





Наразі в Старих Тернах тривають бої. Цікаво, що ворог почав менше використовувати КАБи, роблячи головний акцент на артилерії. Загалом по фронту, у порівнянні з жовтнем, у листопаді ворог почав менше використовувати КАБи. Якщо у жовтні за місяць було використано близько 3900 КАБів, то у листопаді - 3200. Тобто, темпи та кількість використання цих керованих авіаційних бомб з боку противника впали приблизно на 20%. А починаючи з 20 листопада, їх використання ще більше скоротилося.

Отже, у противника щось відбувається - або погіршення погодних умов заважає, або удари далекобійним озброєнням по базах зберігання дають свої результати. У будь-якому разі, це суттєво вплинуло на традиційну ставку загарбника щодо використання КАБів по всій лінії фронту.

А тепер повернемося до Веселої Новосілки, яка так само перебуває під суттєвим тиском противника. Ворог продовжує штурмувати цей населений пункт з декількох напрямків. Відомо, що окупанти захопили село Новий Комар, яке розташоване на одній з трьох трас, що забезпечує Велику Новосілку. Перед тим загарбник перетнув трасу біля Роздольного, яка вела на лінію забезпечення Великої Новосілки. Зараз захоплена в районі с. Новий Комар ще одна траса, яка впливає на логістику забезпечення Нової Новосілки.

Є ще одна траса, яка веде до Великої Новосілки від Новосілки, що розташована дещо західніше. І ця траса залишилася основною артерією забезпечення наших гарнізонів, які тримають оборону у Великій Новосілці. Зараз ворог здійснює атаки в бік Рівнополя від Новосілки, аби забезпечити перерізання останньої траси, на якій тримається Велика Новосілка.

Зазначу, що ці ворожі атаки продовжуються тривалий час, і треба віддати належне захисникам Великої Новосілки, які в складних умовах утримують оборону. Однак розуміємо, що є певні прорахунки в нашій обороні, якими ворог скористався. Зокрема це якраз просування зі сходу до Великої Новосілки, коли між річками Кашлагач та Шайтанка ворог достатньо швидко пройшов по трасі до 8 км за тиждень, що підкреслює необхідність серйозного ставлення до оборони.

Тобто говоримо про те, що всі траси мають бути заміновані, має бути фортифікація на тих ділянках, де противник може просуватися. Бо окупант скористався тією слабиною і зараз здійснює атаки зі сходу на Велику Новосілку. Є заходи росіян зі сходу до цього населеного пункту. Але так само триває й оборона наших Збройних сил.

У будь-якому разі розуміємо, що напрямок Велика Новосілка – Курахове – Покровськ є основним пріоритетом противника впродовж цієї наступальної кампанії, яка триває з жовтня минулого року. Ворог намагається і далі використовувати перевагу у живій силі й техніці. Однак по деяких напрямках, як Курахове та Покровськ, коштом перекидання резервів навколо Курахового вже немає тих просувань, про які мріяв окупант. Все ж таки загарбник максимально буде намагатися використовувати цей проміжок часу, аби протиснути нашу оборону.

На даному етапі значною мірою нам будуть допомагати ефективна оборона, також ті зміни, що запроваджуються у системі управління Збройними силами. Звісно, ці результати не будуть швидкими, але сьогодні, 3 грудня, за підсумками Ставки Верховного Головнокомандувача Зеленський у зверненні знову говорив, що кадрові зміни у ЗСУ мають додати ефективності у застосуванні наших підрозділів. Розуміємо, що такі зміни не можуть бути швидкими, однак такий тренд в цілому є позивним. Сподіваємося, що прихід ефективних керівників бригад на вищі посади забезпечить позитивні зміни.

Військова допомога Україні від партнерів

Варто сказати й про підтримку наших партнерів. Німеччина надає нам нові пакети військової допомоги. Сьогодні стало відомо, що США забезпечили ще один пакет військової допомоги, де передбачається значна кількість озброєння для артилерії, засобів ППО, протитанкової оборони – все, що вкрай потрібно на полі бою для стримування просування противника. Пакети формуються з запасів Пентагону, відповідно, ця зброя буде передана достатньо швидко. Це якраз ті речі, які мають посилити можливості наших підрозділів на лінії зіткнення.

Є зразки озброєння, які виглядають дещо дивними, бо у крайньому пакеті для ЗСУ згадується про безпілотники Raven, які вже 20 років використовуються американською армією. Ці безпілотники мають дальність управління до 10 км. Raven на полі бою вже в перших партіях, коли передавалися нам у 2022 році, мали певні проблеми, які пов'язані з тим, що були дуже чутливими до засобів РЕБ противника. Сподіваюся, що нова передача цих БПЛА буде з оновленнями або будуть інші версії, які спроможні діяти в умовах ворожого РЕБу.

БПЛА українського виробництва

Сьогодні ми знаємо, що наші Збройні сили вже використовують більшу кількість українських безпілотників дальньої дії. Вчора, 2 грудня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про те, що ми вже маємо безпілотники з дальністю 1800 км. Також повідомлялося, що цього року ЗСУ мали отримати тисячу безпілотників дальньої дії, а на наступний рік, скоріш за все, ці показники будуть збільшені, коли ми говоримо про кількість дронів, які виготовляють для потреб Сил оборони.