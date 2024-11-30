У Кураховому росіяни мають значне просування: подробиці від DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Росіяни продовжують свій тиск на півночі Курахового. Ворог рухається вздовж Курахівського водосховища в напрямку Старих Тернів. Окремі одиниці піхоти фіксують на підступах до села, відповідно. За інформацією аналітиків, Берестки повністю перейшли під контроль окупантів.

"Дуже шкода, що в даному районі продовжуються подання неправдивих відомостей "на верх" щодо утримання позицій. Тривають важкі бої за Сонцівку, де є постійні прориви кацапів, але всі в одну сторону, за допомогою ефективної роботи СОУ в селі", - пише DS.

Значні просування РФ має у Кураховому. Ворог здійснює тиск зі сходу, намагається закріпитися в районі багатоповерхівок на вулиці Побєди та проспекту Прокоф'єва - у центрі Курахового.

"Піхота потроху просочується в квартали міста, поширюючи контроль, але попереду на виродків чекає важка ділянка у вигляді промзони, яку вони почали рівняти з землею. Прорив зі сторони Старих Тернів дуже ускладнить утримання промзони, адже противник зможе підібратися з двох сторін, перекривши повністю логістику", - йдеться у зведенні.

Продовжуються бої по відтинку Єлизаветівка - Романівка - Ганнівка - Успенівка. Активно росіяни почали тиснути зі сторони Трудового на Успенівку, намагаючись досягти основної цілі в цьому районі — закрити "кишеню". Не вщухають спроби штурму з Дальнього.

"Не полишає ру*ня можливостей покращити тактичне положення на південному фасі Курахового по відтинку Ясна Поляна-Максимівка, рухаючись в сторону траси Н15", - додали OSINT-ери.

Курахівський напрямок, 30 листопада 2024 року. Фото: DeepState