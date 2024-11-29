Росіяни мають просування в районі Трудового: СОУ загрожує оточення на півдні від Курахового, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти поділились інформацією про відбиття механізованого штурму росіян на західних околицях Трудового (Курахівський напрямок). Проте у росіян є і просування у цьому районі.

"Все ближче [росіяни] підбираються до ключового населеного пункту "кишені" — села Успенівка. Кількість залучених ресурсів ворога величезна...", - пишуть аналітики.

Силам оборони України загрожує оточення південніше населеного пункту Курахове.

Фото: DeepState