Росіяни мають просування в районі Трудового: СОУ загрожує оточення на півдні від Курахового, - DeepState
У пʼятницю, 29 листопада, стало відомо про успіх російських терористів на півдні від Курахового Донецької області, де українським військам загрожує оточення
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти поділились інформацією про відбиття механізованого штурму росіян на західних околицях Трудового (Курахівський напрямок). Проте у росіян є і просування у цьому районі.
"Все ближче [росіяни] підбираються до ключового населеного пункту "кишені" — села Успенівка. Кількість залучених ресурсів ворога величезна...", - пишуть аналітики.
Силам оборони України загрожує оточення південніше населеного пункту Курахове.
Фото: DeepState
- На сході України російська армія зосереджує свої основні зусилля на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, по всій лінії фронту тривають бої, а обстановка динамічно змінюється.
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