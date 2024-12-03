США виділяють на допомогу енергосистемі України $825 млн. Сибіга та Блінкен підписали меморандум
У вівторок, 3 грудня, очільник МЗС Андрій Сибіга та держсекретар США Ентоні Блінкен підписали меморандум щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал МЗС України.
Меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до $825 млн. Угоду підписали в штаб-квартирі НАТО.
"Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема відновлення її критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки", - йдеться у заяві МЗС.
- 3 грудня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій, зокрема, обговорили енергетику.
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