Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка США виділяють на допомогу енергосистемі України $825 млн. Сибіга та Блінкен підписали меморандум

США виділяють на допомогу енергосистемі України $825 млн. Сибіга та Блінкен підписали меморандум

Влад Дідусь
3 грудня, 2024 вiвторок
19:34
Економіка Держсекретар США Ентоні Блінкен (ліворуч) і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

У вівторок, 3 грудня, очільник МЗС Андрій Сибіга та держсекретар США Ентоні Блінкен підписали меморандум щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України

Зміст

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал МЗС України.

Меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до $825 млн. Угоду підписали в штаб-квартирі НАТО.

"Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема відновлення її критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки", - йдеться у заяві МЗС.

  • 3 грудня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій, зокрема, обговорили енергетику.
Теги:
Відео
Новини
Світ
Україна
Війна з Росією
Енергія
США
Ентоні Блінкен
допомога Україні
допомога США Україні
блекаут
Енергетика
Андрій Сибіга
Читайте також:
НАТО, Трамп
Автор Антін Борковський
1 грудня, 2024 неділя
В Європі пів століття мріяли про свою армію, а тепер мають українську, - Піонтковський
Автор Катерина Єсікова
2 грудня, 2024 понедiлок
Російська омбудсменка Москалькова опублікувала списки 630 український полонених: Лубінець відреагував
Автор Катерина Єсікова
3 грудня, 2024 вiвторок
РФ знову атакувала Україну дронами: є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 43.58
    Продаж 44.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
3 грудня
20:48
Ісраель Васкес
Помер колишній чемпіон світу з боксу Васкес
20:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Сьогодні принципово змінилася ситуація на правому березі річки Оскіл. Колонка Сергія Згурця
20:24
Оновлено
Суд узяв під варту ексзаступника голови Вищого господарського суду, підозрюваного в одержанні хабаря й участі у злочинній організації
20:09
Суджа, РФ, Курська область
Жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Трампа ЗСУ не отримували, - ЦПД
20:03
OPINION
Грузія: точкою біфуркації стане 13 грудня
19:52
Марк Рютте
Нам потрібно переконатися, що Україна зможе перейти до перемовин з Росією з позиції сили, - генсек НАТО Рютте зустрівся із очільником МЗС Сибігою
19:43
Оновлено
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Президент Південної Кореї оголосив надзвичайний воєнний стан. Парламент вимагає його скасування
19:31
Війна з Росією
У листопаді 6 тис. військових добровільно повернулися до служби із СЗЧ, - ЗСУ
18:59
Віталій Мандзин, біатлон
Українець Мандзин фінішував у топ-4 індивідуальної гонки на КС з біатлону
18:59
Литва прапор
Литва заборонила складання іспитів на водійські права російською мовою
18:48
діти, злочини росії
РФ примусово передала щонайменше 314 українських дітей у російські сімʼї, - звіт лабораторії Єльського університету
18:42
електроенергія, відключення
Одна та дві черги: як вимикатимуть світло українцям 4 грудня
18:40
мобілізація
Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни щодо військового обліку 17-річних
18:37
Ексклюзив
зсу артилерія
Доводиться говорити про це публічно, - Defense Express про закупівлю озброєння через ДПСУ
18:33
Ексклюзив
Франція
В Об'єднанні українців Франції розповіли про зміну настроїв щодо можливого введення французьких військ в Україну
18:32
Ігор Смілянський
Гендиректор Укрпошти Смілянський отримав нову посаду
18:30
Олександр Мережко
Ми кандидати в ЄС, потрібно координувати з ним зовнішню політику, – нардеп Мережко про невизнання парламентських виборів у Грузії
18:14
Оновлено
на фото нардепка Альона Шкрум
Уряд призначив Шкрум заступницею міністра розвитку громад і територій
18:13
Інтерв’ю
Юрій Макаров
"Російські класики сьогодні би аплодували, вітали та убивали нас": публіцист Юрій Макаров про деколонізацію мислення та "велику російську культуру"
18:03
Оновлено
РФ обстріляла Костянтинівку й Покровськ: є загиблі, серед поранених 3-місячне немовля
18:00
OPINION
блог Сергій Таран
Чи замінять українські воїни американських у Європі
17:58
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга
Циганков травмувався втретє з початку сезону та вибув до кінця року
17:31
Євгенія Кравчук
"У жодній країні такого немає", - нардепка Кравчук переконана, що відповідальність за публікування даних із реєстрів не має стосуватися журналістів-розслідувачів
17:30
Вийшов документальний фільм "Конвеєр помсти" про прикордонників-операторів БПЛА
17:27
Оновлено
блекаут
Світло вимикатимуть більше, ніж планували: Укренерго оновило графіки відключень 3 грудня
17:27
Огляд
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор: від президентських амбіцій до тотального кенселінгу
17:13
ДТП у Дніпрі
Смертельна ДТП в Дніпрі, через яку загинула 10-річна дитина: підозрюваного взяли під варту на 2 місяці
17:12
Олександр Усик
"В Усика психологія російського військового": ексчемпіон WBC дав прогноз на реванш з Фʼюрі
17:11
Порушують закон про зброю: в Японії відкликали мечі з книжок про Гаррі Поттера
17:10
Україні потрібні гарантії безпеки до вступу в НАТО, але не замість, – нардеп Мережко про заяву МЗС щодо безальтернативності членства в Альянсі
16:49
Резерв+
У застосунку Резерв+ може з'явитися функція трекінгу повісток: подробиці від Міноборони
16:47
війна з РФ, ЗСУ
З початку доби відбулось 125 атак РФ на позиції ЗСУ, найважче на Курахівському та Покровському напрямках
16:46
Оновлено
Олексій Чернишов, НАК "Нафтогаз"
Очільника Нафтогазу Чернишова призначили міністром національної єдності України
16:22
ЗСУ, мобілізація
Мінекономіки оновило критерії для отримання статусу критичності: які підприємства тепер можуть бронювати працівників
16:04
Гарві Вайнштейн
Увʼязненого за звинуваченнями у зґвалтуванні Гарві Вайнштейна перевели до лікарні
16:00
OPINION
Про монетарну політику, зарплату та інфляцію
15:55
Оновлено
Херсонська область
Росіяни атакували артилерією Білозерку на Херсонщині: є загиблий, двоє постраждалих
15:55
Гривня, 1000 гривень, гроші
"Тисяча від Зеленського": українці подали через Дію понад 4 млн заявок за 3 дні
15:44
Грузія протести
Конституційний суд Грузії не взяв до розгляду позови президентки й опозиції про скасування результатів виборів
15:37
Володимир Зеленський
Виробництво дронів, ракетна програма, захист енергооб'єктів: Зеленський провів засідання Ставки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV