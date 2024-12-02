На Курахівському напрямку триватимуть кровопролитні і важкі бої, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко
Для ворога захоплення Курахового і Курахівського водосховища є основою для створення плацдарму з метою наступу на Покровський напрямок, де вони будуть штурмувати й атакувати
Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері Еспресо.
"Це стало зрозуміло, коли росіяни спробували підірвати дамбу у районі Старих Тернів, очікуючи, що наші оборонні споруди будуть підтоплені й ворог зможе проникнути далі. На щастя, їм не вдалося підірвати дамбу. Зараз окупанти атакують на південь від Курахівського водосховища, а також населений пункт Константинополь. По північному узбережжю водосховища вони намагаються просунутись. Росіяни хочуть закріпитися хоча б по одному узбережжю водосховища, щоб маючи перед собою достатньо сильну водну перешкоду, сформувати лінію оборони, а частину військ кинути на Покровський напрямок, де росіянам потрібен людський ресурс через втрати у живій силі", - зазначив він.
Росіяни мають завдання перекрити дорогу Запоріжжя – Донецьк, яка є важливою для логістики ЗСУ, що знаходяться в Кураховому. Тому на цьому напрямку, на жаль, будуть тривати дуже кровопролитні й важкі бої, каже Тимочко.
"Для ворога Покровський напрямок є одним з пріоритетних. Ми поки що не знаємо, чи прибули резерви, про які говорить Головнокомандувач ЗСУ, але це стане зрозуміло з результатів боїв. Ми вступаємо в зимову фазу, зі скороченням світлового дня і погіршенням погодних умов, що перешкоджатиме наступальним військам більше, ніж оборонним. Тому сподіваємось, що до цього часу ЗСУ зможуть утримати частину міста, яку вони контролюють і частину водосховища, яку вдається утримувати", - резюмував він.
- У пʼятницю, 29 листопада, повідомлялось про успіх російських терористів на півдні від Курахового Донецької області, де українським військам загрожує оточення.
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- Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що якщо росіяни захоплять Курахове, то потім всі свої сили сконцентрують на Покровську.
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