На Курахівському напрямку триватимуть кровопролитні і важкі бої, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері Еспресо.

"Це стало зрозуміло, коли росіяни спробували підірвати дамбу у районі Старих Тернів, очікуючи, що наші оборонні споруди будуть підтоплені й ворог зможе проникнути далі. На щастя, їм не вдалося підірвати дамбу. Зараз окупанти атакують на південь від Курахівського водосховища, а також населений пункт Константинополь. По північному узбережжю водосховища вони намагаються просунутись. Росіяни хочуть закріпитися хоча б по одному узбережжю водосховища, щоб маючи перед собою достатньо сильну водну перешкоду, сформувати лінію оборони, а частину військ кинути на Покровський напрямок, де росіянам потрібен людський ресурс через втрати у живій силі", - зазначив він.

Росіяни мають завдання перекрити дорогу Запоріжжя – Донецьк, яка є важливою для логістики ЗСУ, що знаходяться в Кураховому. Тому на цьому напрямку, на жаль, будуть тривати дуже кровопролитні й важкі бої, каже Тимочко.

"Для ворога Покровський напрямок є одним з пріоритетних. Ми поки що не знаємо, чи прибули резерви, про які говорить Головнокомандувач ЗСУ, але це стане зрозуміло з результатів боїв. Ми вступаємо в зимову фазу, зі скороченням світлового дня і погіршенням погодних умов, що перешкоджатиме наступальним військам більше, ніж оборонним. Тому сподіваємось, що до цього часу ЗСУ зможуть утримати частину міста, яку вони контролюють і частину водосховища, яку вдається утримувати", - резюмував він.