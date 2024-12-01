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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Якщо росіяни захоплять Курахове, то потім всі свої сили сконцентрують на Покровську, - військовий експерт Лакійчук
Ексклюзив

Якщо росіяни захоплять Курахове, то потім всі свої сили сконцентрують на Покровську, - військовий експерт Лакійчук

Віталій Бесараб
1 грудня, 2024 неділя
15:17
Війна з Росією ЗСУ

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук вважає, що після захоплення Курахового, росіяни можуть сконцентрувати всі свої сили та резерви для захоплення Покровська, щоб вийти в тил Торецька та Часового Яру.

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо росіянам вдасться захопити Курахове, то означатиме, що випрямивши лінію фронту, ворог кине всі сили на Покровськ. Очевидно, що вони не будуть перекидати сили та засоби для наступу на Запорізькому напрямку, або деінде. Тобто, убезпечивши собі південний фланг, росіяни спрямовують свої сили на Покровськ. Захопленням Покровська знову ж таки страхує південний фланг й розвертається на північ - в тил Торецька, Часового Яру в напрямку на Костантинівку. Втім, до цього їм ще потрібно дожити. Оскільки з такими втратами, як вони мають щодня, їм може й не вистачити ресурсів", - розповів Лакійчук.

Експерт наголосив, що щоденні втрати росіян різко збільшуються. Це своєю чергою може вплинути на їхні темпи наступальних операцій.

"Втрати росіян вже сягнули понад 2000 тис. окупантів щодня. Сьогодні вже 1700 росіян. Хай звісно російські генерали думають, чи вистачить їм особового складу для проведення наступальних операцій, але з такими втратами їхні плани можуть бути зруйновані", - додав він.

  • У пʼятницю, 29 листопада, повідомлялось про успіх російських терористів на півдні від Курахового Донецької області, де українським військам загрожує оточення.
  • 30 листопада у інформаційному OSINT-проєкт DeepState повідомили, що російські терористи продовжують тиск на Курахове з декількох напрямків, фіксується значне просування агресора у самому місті.
     
Теги:
Україна
військові
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Часів Яр
Покровськ
Торецьк
Курахове
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