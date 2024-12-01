Якщо росіяни захоплять Курахове, то потім всі свої сили сконцентрують на Покровську, - військовий експерт Лакійчук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо росіянам вдасться захопити Курахове, то означатиме, що випрямивши лінію фронту, ворог кине всі сили на Покровськ. Очевидно, що вони не будуть перекидати сили та засоби для наступу на Запорізькому напрямку, або деінде. Тобто, убезпечивши собі південний фланг, росіяни спрямовують свої сили на Покровськ. Захопленням Покровська знову ж таки страхує південний фланг й розвертається на північ - в тил Торецька, Часового Яру в напрямку на Костантинівку. Втім, до цього їм ще потрібно дожити. Оскільки з такими втратами, як вони мають щодня, їм може й не вистачити ресурсів", - розповів Лакійчук.

Експерт наголосив, що щоденні втрати росіян різко збільшуються. Це своєю чергою може вплинути на їхні темпи наступальних операцій.

"Втрати росіян вже сягнули понад 2000 тис. окупантів щодня. Сьогодні вже 1700 росіян. Хай звісно російські генерали думають, чи вистачить їм особового складу для проведення наступальних операцій, але з такими втратами їхні плани можуть бути зруйновані", - додав він.