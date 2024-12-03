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З початку доби відбулось 125 атак РФ на позиції ЗСУ, найважче на Курахівському та Покровському напрямках

Влад Дідусь
3 грудня, 2024 вiвторок
16:47
Війна з Росією війна з РФ, ЗСУ

З початку доби вівторка, 3 грудня, російські терористи 125 разів атакували позиції українських воїнів, майже половина усіх боєзіткнень відбуваються на Курахівському та Покровському напрямках

Зміст

Про це йдеться у денному зведенні Генштабу за 3 грудня.

Ситуація на фронті

  • Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи поблизу Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані 5 разів намагалися проводити наступальні дії, отримали відсіч. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Одноробівці, Високій Ярузі та Глибокому. 
  • Один раз ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожий штурм поблизу Колісниківки.  
  • На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили 4 з 8 ворожих атак. Бої тривають.
  • На даний час на Торецькому напрямку відбулося 2 ворожі атаки. Ворог активний в районі Торецька. Наші захисники дають гідну відсіч, одну атаку зупинено, триває бій.
  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 28 атак позицій наших захисників в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Новопустинки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 24 атаки противника. 4 боєзіткнення тривають. Ворог скинув авіабомби на Мирноград.
  • Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де відбулось 30 бойових зіткнень, загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки. 13 боєзіткнень досі тривають. Улакли та Дачне опинилися під ударами російських КАБів.
  • На Времівському напрямку загарбники 14 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки, два боєзіткнення тривають до цього часу.
  • Ворог проводив наступальні дії в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки на Оріхівському напрямку, бій наразі триває.
  • На Придніпровському напрямку окупанти здійснили 5 безрезультатних спроб атакувати позиції українських військ.
  • На Курщині наші захисники за сьогодні відбили 17 атак загарбників, 9 боєзіткнень тривають.  
  • На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено.

Обстріли півночі України

Від російських артилерійських обстрілів  на Сумщині та Чернігівщині постраждали населені пункти Порозок, Лісківщина, Леонівка, Стара Гута та Біла Береза.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на фронті ще щонайменше 1790 своїх військових, а також низку одиниць техніки й озброєння.
Теги:
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російська армія
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