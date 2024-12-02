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Україна має БПЛА, що можуть літати на 1800 км, і працює над дронами - перехоплювачами "шахедів", - Федоров

Дар'я Куркіна
2 грудня, 2024 понедiлок
12:11
Технології

В Україні є безпілотники, які здатні літати на відстань 1800 км. Також Київ працює над дронами, які перехоплювали б "шахеди"

Зміст

Про це розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтервʼю Reuters.

Він підтвердив, що Україна працює над безпілотниками - перехоплювачами "шахедів".

"Є деякі випробування певними компаніями, які виробляють ... літаки, які завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню та радарам можуть вразити "шахедів", але це все ще на етапі досліджень і розробок. Є певні результати", - розповів міністр.

За його словами, Київ підписав контракт на купівлю 1,6 млн дронів у 2024 році, з яких 1,3 млн уже поставили, зокрема FPV.

Також Федоров заявив, що Україна має БПЛА, які можуть літати на 1800 км.

"Росія покращила моніторинг запусків безпілотників, швидко реагуючи та націлюючи на місця запуску. Ці нюанси вимагають постійного методу запуску та змін підключення", - додав він.

Також глава Мінцифри зазначив, що наступного року може відбутися перше реальне застосування рою дронів.

"Можливо, ми побачимо перші реальні застосування рою дронів, хоча й не в масовому масштабі. Перші кроки будуть зроблені", - сказав Федоров.

  • 4 листопада стало відомо, що через закритий модуль на Prozorro проводять тендер на закупівлю 10 тис. FPV-дронів.
Теги:
Новини
Україна
зброя
Війна з Росією
безпілотник
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