На Prozorro через закритий модуль проводять тендер на закупівлю 10 тис. БПЛА з донаведенням, - Федоров
Через закритий модуль на Prozorro проводять тендер на закупівлю 10 тис. FPV-дронів
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, держава законтрактувала 3 тис. FPV-дронів з донаведенням з найменшою вартістю через тендер на Prozorro. Наразі Україна проводить ще один такий тендер на 10 тис. безпілотників.
"Розробка модулів донаведення — технічно складне завдання, попри це в Україні їх виробляють уже 10+ компаній. На ринку зʼявляється конкуренція, яка дає змогу закуповувати дрони за найнижчою ціною", - пояснив Федоров.
Також міністр підкреслив, що на фронті критичною потребою є боротьба з російськими РЕБ.
"Критична потреба на фронті зараз — боротьба з російським РЕБ, і дрони з донаведенням частково задовольняють її. Такий БПЛА долітає до цілі попри дію ворожого РЕБ", - додав він.
- 1 серпня Україна вперше оголосила початок тендеру на закупівлю FPV-безпілотників українського виробництва.
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