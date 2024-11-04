На Prozorro через закритий модуль проводять тендер на закупівлю 10 тис. БПЛА з донаведенням, - Федоров

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, держава законтрактувала 3 тис. FPV-дронів з донаведенням з найменшою вартістю через тендер на Prozorro. Наразі Україна проводить ще один такий тендер на 10 тис. безпілотників.

"Розробка модулів донаведення — технічно складне завдання, попри це в Україні їх виробляють уже 10+ компаній. На ринку зʼявляється конкуренція, яка дає змогу закуповувати дрони за найнижчою ціною", - пояснив Федоров.

Також міністр підкреслив, що на фронті критичною потребою є боротьба з російськими РЕБ.

"Критична потреба на фронті зараз — боротьба з російським РЕБ, і дрони з донаведенням частково задовольняють її. Такий БПЛА долітає до цілі попри дію ворожого РЕБ", - додав він.