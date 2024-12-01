Оточують Дворічну на Харківщині: окупанти форсували річку Оскіл ще в одному місці

Про це 1 грудня 2024 року інформує український недержавний OSINT-проєкт DeepState.

"Вже другий плацдарм ворога на західному березі річки Оскіл утворився біля Масютівки. Росіяни намагаються укріпитися південніше Дворічної", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, біля Новомлинська армія РФ спробувала вийти на Фиголівку, але зазнала невдачі.

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"Поки що ситуація складна, Сили оборони України намагаються її стабілізувати", - наголошує DeepState.

Якщо дивитися на інтерактивну мапу проєкту, обидва отримані внаслідок форсування Осколу російські плацдарми розташовані з півночі та з півдня селища Дворічна Куп'янського району Харківської області. Мова про Куп'янський напрямок.