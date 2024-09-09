У Лубнах на Полтавщині чоловік підірвав гранату на вході в "АТБ": є постраждалі

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що подія сталася біля одного з магазинів "АТБ" у Лубнах.

Від розриву боєприпасу чоловік помер на місці події.

Крім того, осколкові поранення отримали троє людей. Їх забрали медики для надання допомоги.

Пізніше у поліції Полтавщини уточнили, що про вибух гранати їм повідомили медики близько 23:00.

Як розповів начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець, поліцейські встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік у невідомому напрямку.

"Внаслідок вибуху троє людей (1982, 1983 та 1993 року народження) отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло (без ознак життя) з численними пораненнями (ймовірно від вибуху вибухонебезпечного предмета) виявили неподалік місця пригоди", - повідомив правоохоронець.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею про закінчений замах на вбивство двох або більше осіб. Разом з тим за фактом смерті фігуранта слідчі розслідують умисне вбивство.