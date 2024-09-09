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Оновлено

У Лубнах на Полтавщині чоловік підірвав гранату на вході в "АТБ": є постраждалі

Світлана Кравченко
9 вересня, 2024 понедiлок
10:47
Суспільство граната

Увечері неділі, 8 вересня, у місті Лубни Полтавської області невідомий чоловік підірвав гранату біля вхідних дверей супермаркету. Унаслідок цього поранень зазнали троє людей

Зміст

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що подія сталася біля одного з магазинів "АТБ" у Лубнах. 

Від розриву боєприпасу чоловік помер на місці події.

Крім того, осколкові поранення отримали троє людей. Їх забрали медики для надання допомоги.

Пізніше у поліції Полтавщини уточнили, що про вибух гранати їм повідомили медики близько 23:00.

Як розповів начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець, поліцейські встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік у невідомому напрямку.

"Внаслідок вибуху троє людей (1982, 1983 та 1993 року народження) отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло (без ознак життя) з численними пораненнями (ймовірно від вибуху вибухонебезпечного предмета) виявили неподалік місця пригоди", - повідомив правоохоронець.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею про закінчений замах на вбивство двох або більше осіб. Разом з тим за фактом смерті фігуранта слідчі розслідують умисне вбивство.

  • У липні на Волині під час конфлікту чоловік підірвав гранату на подвір'ї сусідів. Внаслідок вибуху чоловік та дружина травмувалися, їх госпіталізували.
Теги:
Кримінал
Полтавщина
поліція
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