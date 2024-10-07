У Міноборони створили Центр реагування на кіберінциденти

Про це оборонне відомство повідомило в Telegram.

Зазначено, що центр вже розпочав роботу, а його військовослужбовці забезпечують моніторинг і реагування на кіберінциденти.

Роботу Центру реагування координуватиме заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти", - сказала вона.

У відомстві пояснили, що раніше команда кібербезпеки працювала в Центрі інновацій Міністерства оборони. Однак створення окремої структурної одиниці розширить зону відповідальності в галузі кіберзахисту.