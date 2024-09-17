Міноборони розробило нову модель оборонного менеджменту на основі передових практик НАТО

Про це повідомляє Міноборони.

Пілотне впровадження цієї моделі буде здійснено на базі визначеного виду ЗСУ до кінця 2025 року. Після прийняття відповідних змін до чинного законодавства, модель планують поширити на усі складові Сил оборони.

Новий підхід передбачає:

планування розвитку та підтримання спроможностей ЗСУ, а надалі й інших складових Сил оборони, на середньо- (5 років) і довгострокову (10 років) перспективу;

чіткий розподіл видатків за ключовими напрямами на основі багатокритеріального аналізу;

здійснення розрахунку вартості кожної спроможності з урахуванням реальних потреб у ресурсах;

визначення життєвого циклу та ефективності озброєнь для кожного виду військ.

"У процесі удосконалення системи оборонного менеджменту наше завдання озброюватись новими дієвими методиками, синхронізуватись і набувати взаємосумісності з нашими іноземними партнерами у застосуванні прогресивних процесів планування", - зазначив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.