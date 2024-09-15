Потенціал оборонного виробництва України може досягти $20 млрд: Умєров назвав умову

Про це він сказав під час панельної дискусії на форумі Yalta European Strategy, передає пресслужба Міноборони.

Умєров закликав міжнародних партнерів активніше інвестувати в українську оборонну промисловість.

Він зазначив, що Україна здатна значно збільшити виробництво військової техніки та озброєння, але для цього необхідна підтримка іноземних інвесторів.

За словами міністра оборони України, ключовими потребами України залишаються своєчасна фінансова та військова допомога.

"Торік ми планували наші виробничі можливості й визначали, скільки можемо спільно виробити у приватному та державному секторах. Тоді наш потенціал становив 7 мільярдів доларів. У 2025 році ми можемо збільшити цей показник утричі. За нашими оцінками, за умови додаткового фінансування потенціал оборонного виробництва може досягти 20 мільярдів доларів. Ми готові відкривати з вами спільні підприємства. Ми можемо познайомити вас і звести вас з будь-ким із наших очільників, щоб працювати спільно. Це дасть нам можливість збільшувати наші потужності також", - закликав Умєров.

Міністр оборони також підкреслив, що можливості оборонної індустрії України значно перевищують обсяги інвестицій, які країна здатна забезпечити самостійно.

"Україна вже здобула визнання у світі завдяки своїй сміливості. Проте ми також відзначилися креативністю у складних умовах. Міністерство оборони готове відкривати спільні підприємства разом із партнерами. Це дозволить нам суттєво збільшити наші виробничі потужності", - додав Умєров.