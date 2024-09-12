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У серпні Міноборони повернуло постачальникам неякісне майно на понад 550 млн грн

Ольга Бабишена
12 вересня, 2024 четвер
03:19
Суспільство Міністерство оборони України

Міністерство оборони України у серпні повернуло майже 230 тисяч одиниць неякісного товару на суму понад 550 мільйонів гривень: постачальники повинні усунути недоліки

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Про це інформує Міноборони. 

Вказано, що на етапі технічного огляду було виявлено недоліки, тож майно не поставили до ЗСУ. Як розповів заступник міністра оборони Юрій Джигир, раніше технічний огляд проводили на підприємствах постачальника, але зараз, для зменшення ризику підміни речового майна, огляд проводять на Об’єднаних центрах забезпечення Командування сил логістики. 

Загалом у серпні Міноборони прийняло у постачальників за 84 державними контрактами понад 1,5 мільйона одиниць речового майна на загальну суму 1,6 мільярда гривень. 

"Усього з початку 2024 року Центральне управління контролю якості Міністерства оборони України прийняло понад 16 мільйонів одиниць речового майна на загальну суму 11,9 мільярда гривень. Разом з тим, оборонне відомство повернуло постачальникам 1,8 мільйона одиниць товарів на суму 1.6 мільярда гривень для усунення виявлених невідповідностей", - додали в Міноборони. 

  • 26 січня Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишніх високопосадовців Міністерства оборони України, яких підозрюють у закупівлі неякісної амуніції для військових на понад 1,4 млрд грн. 
Теги:
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
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