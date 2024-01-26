Закупівля неякісної амуніції для ЗСУ на понад 1,4 млрд грн: ДБР завершило досудове розслідування щодо експосадовців Міноборони

Про це інформує ДБР.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони України, які закупали неякісну амуніцію для військових. Дії зловмисників загрожували життю та здоров’ю наших захисників й завдали багатомільйонних збитків державі", - йдеться у повідомленні.

У перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн підозрюють ексзаступника міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, т.в.о начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, а також т.в.о начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони України.

Зокрема, за даними слідства, колишній заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Йдеться про бронежилети, каски, одяг та інші речі для потреб військових. Всі договори укладалися за умови повної передплати.

"У другому епізоді фігуранти замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена визначена інструкцією Міністерства процедура здійснення контролю за якістю товару. У результаті Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю. Це призвело не лише до втрати 222 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу ЗСУ", - розповіли у ДБР.

Експосадовцям у червні 2023 року оголосили підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК України). Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

"Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи, вона буде передана до суду", - додали в ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про махінації в МОУ

Міністерство оборони втрапило у скандал із закупками продуктів для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Таку інформацію 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.

У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.

Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького, якого пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.

25 травня стало відомо, що українські державні компанії, які займаються закупками зброї, у 2022 році отримали мільярди гривень за контрактами Міноборони і не виконали замовлення.