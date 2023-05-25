Держкомпанії отримали мільярди на закупівлю зброї, не виконали замовлення і вивели кошти з України, – ЗМІ
Українські державні компанії, які займаються закупками зброї, у 2022 році отримали мільярди гривень за контрактами Міноборони і не виконали замовлення
Про це йдеться в матеріалі "Української правди".
Переважно навесні та влітку 2022 року Міноборони підписало контракти з кількома імпортерами зброї: "Спецтехноекспортом", "Укрспецекспортом", "Прогресом" та "Агентством оборонних закупівель".
Міноборони здійснило повну передоплату, але компанії не виконали замовлення. Принаймні за частиною контрактів отримані гроші були перераховані іноземним компаніям, тобто виведені за кордон.
На початку 2023 року Міноборони почало подавати судові позови проти державних постачальників. Станом на 23 травня в судовому реєстрі Офісу президента журналістам вдалося знайти щонайменше 30 таких справ.
Загальна сума позовів за простроченими контрактами, знайденими у реєстрі, становить 8,9 мільярда гривень – це як авансові платежі, отримані постачальниками, так і штрафи та пені за несвоєчасне виконання контрактів.Однак, за даними прокуратури, подані позови стосуються лише частини прострочених контрактів.
Чимало позовів суд повертав через помилки в оформленні, але в чотирьох випадках компанії повертали кошти до того, як МО виправить помилки. Тоді справу в суді просто закривали. Водночас більшість позовів Міноборони досі залишаються на розгляді.
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