Закупили неякісної амуніції для ЗСУ на понад 1 млрд грн: ексзаступнику міністра оборони та пособнику оголосили підозри
Колишні заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов та керівник Департаменту держзакупівель МОУ Богдан Хмельницький розкрадали бюджетні кошти на закупівлі бронежилетів та форми для ЗСУ
Про це інформують Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.
"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому заступнику міністра оборони України й екскерівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони", - пише прокуратура.
Зловмисникам інкриміновано розтрату держмайна і перешкоджання діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.
Ексзаступник Міноборони Шаповалов отримав ще одну підозру за закупки продуктів для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції.
Фігуранти організували оборудку в березні 2022 року, купили в іноземної фірми майже 3 тисячі бронежилетів за 130 млн гривень, із них привласнили близько 100 млн грн.
Згідно з товарознавчою експертизою реальна ринкова вартість засобів захисту становить лише 25 млн грн. Таким чином бюджету України завдано збитків на понад 1 млрд грн.
Також слідство встановило, що підозрювані купили неякісний зимовий одяг для воїнів ЗСУ за 900 млн грн.
"Придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій", - підсумовують в СБУ.
Ексзаступник міністра оборони та колишній керівник Департаменту держзакупівель МОУ перебувають під вартою. Хмельницький сидить за ґратами з лютого 2023 року.
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.
Фото: Офіс генпрокурора
Що відомо про махінації в МОУ
Міністерство оборони втрапило у скандал із закупками продуктів для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Таку інформацію 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.
У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.
Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.
Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького, якого пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.
25 травня стало відомо, що українські державні компанії, які займаються закупками зброї, у 2022 році отримали мільярди гривень за контрактами Міноборони і не виконали замовлення.
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