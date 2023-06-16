Про це інформують Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому заступнику міністра оборони України й екскерівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони", - пише прокуратура.

Зловмисникам інкриміновано розтрату держмайна і перешкоджання діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Ексзаступник Міноборони Шаповалов отримав ще одну підозру за закупки продуктів для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції.

Фігуранти організували оборудку в березні 2022 року, купили в іноземної фірми майже 3 тисячі бронежилетів за 130 млн гривень, із них привласнили близько 100 млн грн.

Згідно з товарознавчою експертизою реальна ринкова вартість засобів захисту становить лише 25 млн грн. Таким чином бюджету України завдано збитків на понад 1 млрд грн.

Також слідство встановило, що підозрювані купили неякісний зимовий одяг для воїнів ЗСУ за 900 млн грн.

"Придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій", - підсумовують в СБУ.

Ексзаступник міністра оборони та колишній керівник Департаменту держзакупівель МОУ перебувають під вартою. Хмельницький сидить за ґратами з лютого 2023 року.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Фото: Офіс генпрокурора

Що відомо про махінації в МОУ

Міністерство оборони втрапило у скандал із закупками продуктів для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Таку інформацію 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.

У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.

Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького, якого пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.

25 травня стало відомо, що українські державні компанії, які займаються закупками зброї, у 2022 році отримали мільярди гривень за контрактами Міноборони і не виконали замовлення.