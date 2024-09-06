У Мінветеранів сказали, куди ветеранам і військовим звертатися за психологічною допомогою

Про це розповів виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, до реєстру надавачів психологічних послуг вже було законтрактовано 71 суб'єкт, який надає послуги з психологічної реабілітації, зокрема, фізичних осіб-підприємців (ФОПів) і юридичних осіб, які мають команди.

"Це психологи, які працюють безпосередньо з ветеранами, ветеранками та членами родин загиблих захисників і захисниць України. Кошти на цей рік виділені, це майже 170 мільйонів гривень", - розповів Порхун.

Він підкреслив, що проблема в тому, що людина часто йде до психолога, коли їй вже погано: "І це вже не психологічна реабілітація. Це вже психіатрія, медичне лікування. До цього не треба дотягувати".

Куди захисникам звертатися за психологічною допомогою

З огляду на ситуацію, що склалась нині в нашій державі, при "Українському ветеранському фонді" була відкрита цілодобова гаряча лінія психологічної підтримки. Туди можна звернутися за номерами:

2345 - для Vodafone та Lifecell

+38 067 752 23 45 - для "Київстар"

Також з березня 2024 року Мінветеранів за допомогою "Червоного Хреста України" відкрило Єдину ветеранську гарячу лінію: 0 800 505 217.

"Вона також працює, але є певні моменти. Ми розуміємо, що їх треба масштабувати, і працюємо над цим", - уточнив Порхун.

Він розповів також, що 22 серпня цього року було запущено проєкт "фахівець із супроводу ветеранів війни й демобілізованих осіб".

"Це буде людина з-поміж ветеранів, ветеранок, членів родин загиблих захисників і захисниць України, яка буде працювати в громадах. Її завдання - постійно бути на контакті з тими ветеранами в громаді, де вони працюють. З розрахунку 35 кейсів на одного фахівця. У фахівців є база даних його громади. Фахівець дзвонить і запитує: "Друже, які проблеми у тебе є? В чому потрібна допомога?". Він зустрічає першим ветерана в громаді, коли він повертається з війни", - пояснив урядовець.

Крім того, міністерство працює над відкриттям ветеранських просторів: "Ми вбачаємо, що простір - це одне місце, де будуть надавати різні послуги: юридичний супровід, психологічну, фізкультурно-спортивну реабілітацію, інформаційно-консультаційні послуги, допомогу у відкритті власної справи через "Український ветеранський фонд". Або просто можна буде прийти та поговорити з побратимом чи посестрою. Ветерани висловлюють прохання, щоб держава це зробила, і ми цим займаємося".

За його словами, у міністерстві будуть спілкуватися безпосередньо з ветераном і запитувати, як працює той чи інший фахівець.

"Якщо скаже: "Та я взагалі не знаю, хто це", тоді ми приймаємо рішення його звільнити і підібрати людину, яка дійсно буде надавати допомогу", - наголосив Порхун.

Він додав, що такі багатофункціональні простори в регіонах вже відкривають, зокрема, 22 серпня відкрили до десятка таких просторів. Насамкінець він додав, що подібні простори відкривають і громадські організації.

"Вони також можуть доєднуватися: потрібно створити єдину інфраструктуру. Треба зрозуміти, що не потрібно тягнути ковдру одне до одного. Головне - пам'ятати, для кого ми це робимо. Для тих людей, які захистили нас і нашу країну від Росії", - підсумував Порхун.