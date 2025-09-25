У НАБУ заявили про обшуки в колишніх детективів, що нині є посадовцями Укрзалізниці. СБУ відреагувала
НАБУ заявило про ознаки тиску через обшуки у колишніх співробітників, які розслідували злочинні групи у владі й СБУ. Служба безпеки стверджує, що розслідує зловживання у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці
Про це інформує НАБУ.
Національне антикорупційне бюро України повідомило, що сьогодні, 25 вересня, СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, які наразі є працівниками Укрзалізниці.
Як заявили в НАБУ, ймовірно обшуки пов’язані з попередньою діяльністю ексдетективів, які займалися розслідуваннями у складі слідчих груп, "що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ".
"Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій", - наголосили в НАБУ.
У відповідь СБУ заявила, що розпочала низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці.
"Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців АТ "Укрзалізниця" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження. Обшуки у посадовців Укрзалізниці не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", про що сьогодні заявили їхні представники", - зазначили в СБУ.
Там уточнили, що всі заходи відбуваються із дотриманням законодавства України.
"Будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими", - додали в СБУ.
