У недобудованій дзвіниці колишнього собору УПЦ МП в Черкасах облаштують військовий музей
У недобудованій дзвіниці поблизу колишнього собору УПЦ МП в Черкасах, яку мали звести у вигляді голуба, почали облаштовувати музей російсько-української війни
Про це повідомляє Суспільне Черкаси.
Зазначається, що зведення дзвіниці 16 років тому розпочав митрополит Черкаський і Канівський Софроній, якого вважали одним із лідерів "проукраїнського крила" УПЦ МП.
Будівлю заввишки 134 метри планували звести у вигляді голуба, який у християнстві символізує Святого Духа - одну з іпостасей Святої Трійці. Цю дзвіницю, яка мала стати найвищою в Україні, спроєктував сам митрополит Софроній, але після його смерті у 2020 році роботи зупинились.
Фото: Суспільне Черкаси
Недобудованими залишилася 50-метрова бетонна споруда й амфітеатр. Після того, як храм перейшов ПЦУ, п’ять кімнат дзвіниці, що збереглися найкраще, вирішили передати волонтеру Олексієві Святенку.
Він планує облаштувати там музей російсько-української війни. Експонатами слугуватимуть особисті речі бійців, гільзи, снаряди та зброя. За словами Святенка, у підвалі облаштують імітацію військового бліндажа.
Також волонтер планує перевезти експонати з музею АТО, яким він опікується упродовж шести років.
В інших приміщеннях дзвіниці мають намір зробити недільну школу, амфітеатр і духовно-культурний центр. А втім, отець Володимир зазначив, що на це потрібні мільярди гривень, яких громада наразі не має.
- Нещодавно, 17 жовтня, у Черкасах біля Свято-Михайлівського кафедрального собору сталася бійка між вірянами Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату. Поліція відкрила кримінальне провадження.
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