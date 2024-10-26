У недобудованій дзвіниці колишнього собору УПЦ МП в Черкасах облаштують військовий музей

Про це повідомляє Суспільне Черкаси.

Зазначається, що зведення дзвіниці 16 років тому розпочав митрополит Черкаський і Канівський Софроній, якого вважали одним із лідерів "проукраїнського крила" УПЦ МП.

Будівлю заввишки 134 метри планували звести у вигляді голуба, який у християнстві символізує Святого Духа - одну з іпостасей Святої Трійці. Цю дзвіницю, яка мала стати найвищою в Україні, спроєктував сам митрополит Софроній, але після його смерті у 2020 році роботи зупинились.

Фото: Суспільне Черкаси

Недобудованими залишилася 50-метрова бетонна споруда й амфітеатр. Після того, як храм перейшов ПЦУ, п’ять кімнат дзвіниці, що збереглися найкраще, вирішили передати волонтеру Олексієві Святенку.

Він планує облаштувати там музей російсько-української війни. Експонатами слугуватимуть особисті речі бійців, гільзи, снаряди та зброя. За словами Святенка, у підвалі облаштують імітацію військового бліндажа.

Також волонтер планує перевезти експонати з музею АТО, яким він опікується упродовж шести років.

В інших приміщеннях дзвіниці мають намір зробити недільну школу, амфітеатр і духовно-культурний центр. А втім, отець Володимир зазначив, що на це потрібні мільярди гривень, яких громада наразі не має.