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У Черкасах біля Свято-Михайлівського собору сталася бійка між вірянами УПЦ МП й ПЦУ

Катерина Єсікова
17 жовтня, 2024 четвер
10:32
Суспільство Біля Свято-Михайлівського собору сталася бійка між вірянами УПЦ МП й ПЦУ

У четвер, 17 жовтня, у Черкасах біля Свято-Михайлівського кафедрального собору сталася бійка між вірянами Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату

Зміст

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що до правоохоронців надійшла інформація про скупчення людей на території храму. 

"Правоохоронці прибули на місце події з метою забезпечення громадського порядку, документування правопорушення та встановлення усіх учасників інциденту. На місці працюють слідчо-оперативні групи", - йдеться у повідомленні.

Деталі конфлікту 

Військовий капелан Володимир Педько вранці 17 жовтня повідомив, що Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України. За його словами, відтепер храм став гарнізонним.

"Також на території храму буде створено осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів. Ба  більше, є ще дуже багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою", - заявив Педько.

Водночас він запросив усіх парафіян, які були і залишаються в Українській православній церкві московського патріархату, до молитви в гарнізонному храмі українською мовою.

Після цього, як повідомляє "Суспільне Черкаси", між прихожанами стався конфлікт. Віряни УПЦ МП та митрополит Феодосій зачинилися у храмі і нікого туди не пускають.

Водночас до медиків звернулися кілька людей, зокрема, жінка із перебинтованою головою та чоловік, якого, за словами вірян, забризкали перцевим балончиком.

Натомість капелан Володимир Педько закликав містян приходити до храму.

"Московські прихвосні ведучи поперед себе зазомбованих бабусь та дітей прорвали вхід до собору! Поки наші захисники боронять кордони України ми не можемо відстояти наш храм? Тож прямо зараз з боку вулиці Максима Залізняка, там де поліграфія, збираємось, аби відстояти свій храм та забрати його в московського патріархату!!!" - наголосив капелан.

Теги:
Новини
Україна
Черкаси
УПЦ МП
ПЦУ
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