У Полтаві можуть встановити мобільні бетонні укриття: пропозицію направили на розгляд міськради

Про це інформує "Полтавщина".

Звернення з проханням про встановлення таких укриттів зареєструвала полтавка Людмила Болотіна. Пропозицію з підписами майже 400 місцевих жителів підтримала виконувачка обов’язків міського голови Катерина Ямщикова.

У виданні зазначили, що ця ініціатива передбачає не просто заклик, а конкретне прохання ухвалити рішення міськради, що дозволить розпочати впровадження мобільних укриттів у Полтаві.

Ямщикова наголосила, що безпека громадян – це не лише будівництво капітальних сховищ, що вимагає значних часових та фінансових затрат, а й пошук ефективних та швидких тимчасових рішень. Йдеться, зокрема, про мобільні бетонні конструкції, які вже використовують у Харкові, Кривому Розі та Одесі — часто у форматі зупинок громадського транспорту.

"Підписані звернення від мешканців — сильний аргумент для прискорення процесу, — заявила вона. — Первинні (мобільні) укриття — не заміна капітальним сховищам. Але це шанс захистити людей там, де іншого варіанту немає. І ми маємо його використати".

У разі підтримки ініціативи депутатами на сесії 8 серпня, наступними кроками стануть визначення конкретних місць для встановлення укриттів, замовлення проєктної документації, а також формування поетапного плану закупівель та фінансування.