Міноборони спрямує 9 млрд грн на збільшення інвестицій в українські дрони та зміцнення Сил оборони
Міністерство оборони України спрямує 9 мільярдів гривень на фінансування потреб окремих підрозділів Сил оборони, а також на антидроновий захист
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
За його словами, на виконання рішення ставки Верховного головнокомандувача Міноборони затвердило рішення про перерозподіл коштів на потреби українського війська. Зокрема, 8 млрд грн спрямують на нагальні потреби військових частин ЗСУ, залучених до проєкту "Лінія дронів", та посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах.
Очільник Міноборони наголосив. що це дозволить забезпечити невідкладне фінансування нагальних потреб таких підрозділів як "Птахи Мадяра", К2, "Рарог", "Ахіллес", "Немезіс", "Чорний ліс". Шмигаль додав, що ці підрозділи продемонстрували високу ефективність: тільки впродовж минулого місяця знищили 22,7 тисячі ворожих цілей.
Крім того, ще 1 млрд грн спрямують на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики.
"Окремо над питанням фінансування проєкту "Лінія дронів" працюємо з партнерами. У межах двосторонньої угоди з Нідерландами передбачено придбання безпілотників в українських виробників", - додав Шмигаль.
За його словами, завдяки цьому інструменту державний Ощадбанк уже надав банківських гарантій за контрактами на суму 837 млн євро.
"Наша мета - ще більше дронів та більше сучасної зброї для наших захисників", - підкреслив міністр оборони.
- Напередодні Шмигаль заявив, що з початку 2025 року Міноборони України поставило ЗСУ понад 1 млн FPV-дронів. Аби вони надходили швидше, відомство впроваджує нові підходи.
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