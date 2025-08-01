Міноборони з початку року поставило ЗСУ понад 1 млн FPV-дронів, – Шмигаль
З початку 2025 року Міноборони України поставило ЗСУ понад 1 млн FPV-дронів. Аби вони надходили швидше, відомство впроваджує нові підходи
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Відомство впроваджує наступні підходи:
- Рамкові угоди за ТТХ — закупівлі здійснюються не за назвами моделей, а за технічними характеристиками дронів. Це дає змогу залучати більше виробників, створювати конкуренцію та проводити прозорі торги через Prozorro.
- DOT-Chain Defence — цифрова платформа, де військові підрозділи самі обирають потрібні дрони. Це забезпечує швидку та цільову доставку. Система вже працює в тестовому режимі для 12 бригад.
"Наш пріоритет – розвивати найефективніші механізми забезпечення воїнів на передовій необхідними безпілотниками. Згідно з поставленими дорученнями, Агенція оборонних закупівель працює над тим, щоб темпи постачання зростали, а кожен підрозділ отримував саме те, що потрібно для виконання бойових завдань", - наголосив Шмигаль.
- У січні Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони провело для представників командувань окремих родів військ Збройних Сил України презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель.
- У липні очільник Мінцифри Федоров повідомив, що дальність українських дронів на оптоволокні зросла з 20 до понад 40 км.
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