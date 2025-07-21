Дальність українських дронів на оптоволокні зросла з 20 до понад 40 км, - Федоров

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Три місяці тому ми тестували дрони на оптоволокні з дальністю до 20 км. Сьогодні це вже рішення, здатні вражати ворожі цілі на відстані більш ніж 40 км. Це результат системної роботи: зворотний зв’язок від військових, унікальні технологічні рішення від розробників, координація і підтримка від Brave1", - написав він.

Оптоволоконні FPV-дрони ефективні там, де традиційні системи втрачають зв’язок. Завдяки передаванню сигналу через кабель вони не піддаються глушінню чи перехопленню в умовах радіоелектронної боротьби. Це забезпечує стабільне керування, якісне відео та точне влучання по цілях.

"Ураження на глибині 40+ км стають новою нормою для дронів на оптоволокні. Розвиваємо технологію, яка прицільно й безпомилково знищує ворога", - резюмував Федоров.

У січні Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони провело для представників командувань окремих родів військ Збройних Сил України презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель.

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