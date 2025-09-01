У Радянському Союзі робили так, щоб тобі зі своїм іменем було незручно жити, - письменниця Кузнєцова

Таку думку висловила письменниця, перекладачка Євгенія Кузнєцова у проєкті "Люди змін" із Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Тоталітарна держава дуже часто перебирає на себе функції церкви. Раніше у церкві теж не можна було записати будь-яким іменем. У ліберальній державі такого підходу до імен, до приватного життя людей, не може бути. Тому ми, звичайно, не можемо робити перелік імен і заборонити називати когось Кірілом. Люцифером назвали, і що держава може зробити? Це поза нашим впливом, ми не можемо нічого з цим робити", - зазначила вона.

Водночас Євгенія Кузнєцова зауважила, що в Радянському Союзі робили так, щоб зі своїм іменем було незручно жити.

"От недавно я замовляла стільницю на кухню у хлопця з прізвищем Покиньчереда. Дуже красиве козацьке прізвище. І от ці люди все життя жили із тим, що їм незручно за своє прізвище чи за свої імена. Часом дітям давали прізвище матері просто тому, що це було соціально неприйнятно. Тому тут слід соціум вибудовувати так, якщо ми хочемо, щоб в нас були якісь менш російські імена. Але я не з тих, хто каже, що батьки не мають права називати дитину Діма, а це має бути тільки Дмитрик. Прекрасно, якщо хтось кличе Дмитриком, але це приватна справа батьків", - додала Євгенія Кузнєцова.