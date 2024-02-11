У російському СІЗО помер українець Демченко, якого звинувачували у "шпигунстві"
У ростовському СІЗО помер 71-річний громадянин України Віктор Демченко, якого в Росії звинувачували у "шпигунстві" та "участі в терористичній спільноті"
Про це пише проєкт "Меморіал".
Зазначається, що в картотеці суду РФ з'явилася інформація про припинення справи у зв'язку зі смертю Демченка, якого росіяни утримували, ймовірно, в СІЗО Ростовської області.
Водночас про українця та про саме звинувачення інформації дуже мало. Чоловік народився 1952 року в місті Моспіно Донецької області, яке наразі перебуває у тимчасовій окупації. Крім цього, невідомо чи мав він родичів у населеному пункті.
Натомість пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на джерела в правоохоронних органах РФ пише, що Демченко помер у ростовській тюремній лікарні від інсульту 31 грудня 2023 року.
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