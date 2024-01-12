У Криму люди зазнають тортур, у Сімферополі створено три СІЗО, - Кримська правозахисна група

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Що стосується Криму, то з одного боку він не завжди у топових темах, бо є інші проблеми, які пов'язані зараз з війною. Але водночас всі процеси, які стосувалися Криму, продовжуються. Важливо, що відбулася рішуча зміна у тому, що Крим може і має бути повернутим військовим шляхом. Але нема достатньої уваги до наших ув'язнених, цивільних заручників, це стосується як окупованих територій після 2022 року, так і тих територій, які були окуповані ще раніше. Кількість в'язнів зростає, але механізмів щодо звільнення цивільних полонених, включаючи політичних в'язнів Криму, наразі у нас нема. На моє переконання, точно недостатньо до цього уваги на міжнародному рівні", - підкреслила голова правління Кримської правозахисної групи.

За її словами, на сьогодні за ґратами перебуває багато людей, лише по 180 людях є підтверджені матеріали, але точної кількості не може ніхто сказати, бо частина в'язнів перебуває у РФ. Але до них ще додаються ті, кого викрадає Російська Федерація на півдні з Херсонської та Запорізької областей та перевозить до окупованого Криму. Це сотні людей, яких постійно переміщують і потім вивозять до РФ.

"Кількість ув'язнених постійно зростає, це підтверджує те, що окупаційна влада відкрила три СІЗО у Сімферополі. Нагадаю, що до 2022 року там діяло лише одне СІЗО, де утримувалися політичні в'язні. Стан людей жахливий, зазвичай вони стають жертвами тортур, Росія у прямому сенсі вибиває з них свідчення. Також ці люди не отримують медичної допомоги, а деякі потребують негайної медичної допомоги, бо дійсно можуть померти. Тому питання тільки погіршується. Зазвичай потім ув'язнених вивозять дуже далеко від Криму до північних регіонів РФ, де до всіх інших проблем додається холод. І окрема тенденція до громадян України, яких вивозять до російських колоній, багато хто ще перебуває у ШІЗО, це штрафні ізолятори, де відбувається додаткова практика знущання", - розповіла Ольга Скрипник.

Скрипник додала, що окрім фізичних тортур ще відбувається психологічне знущання з наших громадян, і до цього ще додається вкрай негативне ставлення криміналу, який сидить у російських колоніях.