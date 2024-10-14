У Сухопутних військах обіцяють розслідувати інцидент з бійцями підрозділу "Азгард": військові заявили про приниження від радника командувача Павлюка

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Будуть з'ясовані обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка", - йдеться у повідомленні.

Водночас військові закликали громадян на час перевірки утриматись від "самостійної емоційної оцінки" цієї ситуації, яка може бути неправильною через відсутність повного обсягу інформації.

Що передувало

Бійці підрозділу "Асгард" поширили відео, в якому йдеться про приниження військовослужбовців радником командувача Павлюка Олександра Дмітрієва (відомого як Тихоход).

"Цивільна особа, яка дозволяє собі втручатись у роботу нашого підрозділу. А саме: віддавати накази військовим, погрожувати "ламати військових через коліно", та принижувати їхню гідність", - йдеться у повідомленні.

Так, військові звернулися до командування та попросили втрутитись у ситуацію, а "від Тихохода вимагаємо публічних вибачень".