У Сумах через обстріли дистанційку для садочків та гуртків продовжили на тиждень, у школах починаються канікули

Про це йдеться на сайті Сумської міської ради.

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС Сумської міської територіальної громади, воно пов’язане з безпековою ситуацією. Так з 18 по 24 березня дитячі садочки та гуртки працюватимуть дистанційно.

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У школах починаються канікули.

"У закладах дошкільної освіти, за потреби, мають організувати роботу чергових груп, загальної середньої освіти, де розпочинаються канікули, – чергових класів із залученням закладів позашкільної освіти СМТГ для дітей, яких батькам ні з ким залишити вдома", - йдеться в повідомленні.