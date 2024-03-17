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У Сумах через обстріли дистанційку для садочків та гуртків продовжили на тиждень, у школах починаються канікули

17 березня, 2024 неділя
18:18
Суспільство школа

У Сумах на тиждень продовжили дистанційне навчання для дошкільнят та учнів позашкільних навчальних закладів, у школах починаються канікули

Про це йдеться на сайті Сумської міської ради.

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС Сумської міської територіальної громади, воно пов’язане з безпековою ситуацією. Так з 18 по 24 березня дитячі садочки та гуртки працюватимуть дистанційно. 

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У школах починаються канікули.

"У закладах дошкільної освіти, за потреби, мають організувати роботу чергових груп, загальної середньої освіти, де розпочинаються канікули, – чергових класів із залученням закладів позашкільної освіти СМТГ для дітей, яких батькам ні з ким залишити вдома", - йдеться в повідомленні. 

  • 13 березня стало відомо, що у Сумах заклади загальної середньої та дошкільної освіти, а також позашкілля перевели на дистанційну форму навчання.
Теги:
Україна
освіта
Суми
Війна з Росією
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