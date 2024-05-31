У Святошинському районі Києва з'явився сквер Героїв ОУН
Київська міська рада підтримала рішення присвоїти зеленій зоні у Святошинському районі назву на честь Героїв ОУН
Про це повідомляє сайт Київради.
Сквер Героїв ОУН розташований на перетині проспектів Академіка Палладіна та Берестейського і вулиці Ореста Васкула.
Нову назву скверу обрали за результатами громадського обговорення та голосування в застосунку "Київ Цифровий".
"Це рішення сприятиме вшануванню пам’яті учасників підпілля Організації українських націоналістів під час Другої світової війни та учасників російсько-української війни - бійців Батальйону ОУН, що з 2014 року захищає Україну від окупантів. Зелена зона відтепер має символічне значення, оскільки її назва уособлює національну гордість та ідентичність, а також підтримку ідеї української самосвідомості та суверенітету", - зазначив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
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Раніше Київська міська рада надала дозвіл на відведення в постійне користування земельної ділянки під сквер імені Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі).
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