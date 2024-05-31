У Святошинському районі Києва з'явився сквер Героїв ОУН

Про це повідомляє сайт Київради.

Сквер Героїв ОУН розташований на перетині проспектів Академіка Палладіна та Берестейського і вулиці Ореста Васкула.

Нову назву скверу обрали за результатами громадського обговорення та голосування в застосунку "Київ Цифровий".

"Це рішення сприятиме вшануванню пам’яті учасників підпілля Організації українських націоналістів під час Другої світової війни та учасників російсько-української війни - бійців Батальйону ОУН, що з 2014 року захищає Україну від окупантів. Зелена зона відтепер має символічне значення, оскільки її назва уособлює національну гордість та ідентичність, а також підтримку ідеї української самосвідомості та суверенітету", - зазначив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.