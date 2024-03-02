Київрада виділила земельну ділянку під сквер імені "Да Вінчі"
Київська міська рада надала дозвіл на відведення в постійне користування земельної ділянки під сквер імені Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі"
Про це повідомила Київрада.
Зазначається, що ділянку виділили на вулиці Миколи Гайцана, 12/14 у Печерському районі. Її площа орієнтовно становить 0,17 га.
"Війна забирає у нас найкращих. Дмитро Коцюбайло назавжди залишиться у пам'яті, як справжній патріот та Захисник своєї держави. Він бився за Україну і вів за собою людей", - зазначив заступник міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко.
Довідково. Дмитро Коцюбайло на позивний Да Вінчі, іменем якого названо батальйон, народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському Івано-Франківської області.
Брав участь в Революції Гідності. Учасник російсько-української війни, зокрема – командир взводу добровольців (2014) та роти (2015). У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области. Через 3 місяці після одужання повернувся на фронт. Брав участь у визволенні Карлівки, селища Піски, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою. 17 березня 2016 року був призначений командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, переформатованої в батальйон.
- 7 березня 2023 року воїн отримав смертельне поранення під Бахмутом. Президент Володимир Зеленський назвав Дмитра Коцюбайла "людиною-символом" та "людиною-хоробрістю".
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