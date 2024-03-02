Київрада виділила земельну ділянку під сквер імені "Да Вінчі"

Про це повідомила Київрада.

Зазначається, що ділянку виділили на вулиці Миколи Гайцана, 12/14 у Печерському районі. Її площа орієнтовно становить 0,17 га.

"Війна забирає у нас найкращих. Дмитро Коцюбайло назавжди залишиться у пам'яті, як справжній патріот та Захисник своєї держави. Він бився за Україну і вів за собою людей", - зазначив заступник міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко.

Довідково. Дмитро Коцюбайло на позивний Да Вінчі, іменем якого названо батальйон, народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському Івано-Франківської області.

Брав участь в Революції Гідності. Учасник російсько-української війни, зокрема – командир взводу добровольців (2014) та роти (2015). У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области. Через 3 місяці після одужання повернувся на фронт. Брав участь у визволенні Карлівки, селища Піски, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою. 17 березня 2016 року був призначений командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, переформатованої в батальйон.