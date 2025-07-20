У центрі Києва 21 липня обмежуватимуть дорожній рух

Про це інформує Управління державної охорони України.

"21 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Киян та гостей міста закликали врахувати зазначену інформацію під час переміщення.