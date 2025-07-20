У центрі Києва 21 липня обмежуватимуть дорожній рух
У понеділок, 21 липня, у центральній частині Києва запроваджуватимуть тимчасові обмеження дорожнього руху
Про це інформує Управління державної охорони України.
"21 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.
Киян та гостей міста закликали врахувати зазначену інформацію під час переміщення.
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