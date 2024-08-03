У ТЦК пояснили, чи потрібно військовозобов'язаним повідомляти про одруження та народження дітей

Про це в інтервʼю "Главреду" повідомила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак.

За словами Козак, у ТЦК потрібно повідомляти про будь-які зміни даних. Це потрібно зробити впродовж 7 днів та надати відповідні документи. Наразі функції оновлення даних дистанційно немає в електронному кабінеті військовозобов'язаного.

"Кожне неповідомлення про зміну даних можна розглядати як окреме порушення, але змінами до Кодексу України про адміністративні порушення закріплено, що у разі, якщо Єдиний реєстр військовозобовʼязаних підтягує інформацію з інших реєстрів, згідно з якими можна зробити висновок про зміну цих даних, то така особа не підлягає адміністративному стягненню", - пояснила Лариса Козак.

Водночас реєстр військовозобов'язаних вже наповнюється потрібними даними з інших реєстрів. Деяку інформацію працівники ТЦК вже бачать, проте вона ще не повна.